Ethereum spot ETF’ler üçüncü işlem gününde de kırmızıya boyandı.

Spot Ethereum borsa yatırım fonları (ETF), ABD’de 23 Temmuz’da işleme açıldı. Yeni dokuz ETF, ilk işlem gününü yeşil ile kapattı.

Fakat Ethereum ETF’ler, ikinci işlem gününden itibaren kan kaybetmeye başladı. ETF’ler üçüncü işlem gününde de fon kaybetti.

Ethereum ETF’ler Kırmızıya Boyandı

Farside Investors verilerine göre, spot Ethereum ETF’lerden 25 Temmuz Perşembe günü net 152,4 milyon dolar çıktı.

Grayscale’in ETF’ye dönüştürdüğü fonu ETHE, net değerin negatif olmasından tek başına sorumlu. ETHE’den net 346,2 milyon dolar çekildi.

BlackRock’ın fonu ETHA, net 70,9 milyon dolar giriş ile Ethereum ETF’ler arasında en iyi performansı gösterdi. Onu 34,3 milyon dolar ile Fidelity’nin fonu FETH, 58,1 milyon dolar Grayscale’in mini fonu ETH ve 16,3 milyon dolar Bitwise’ın fonu ETHW izliyor.

Diğer fonlara bakıldığında, VanEck ve Invesco’nun ETF’lerinde az miktarda da olsa net pozitif akış yaşandı. VanEck’in fonu ETHV, net 8 milyon dolar yatırım aldı. Invesco’nun fonu QETH’ye ise net 6,2 milyon dolar girdi.

21Shares’in fonu CETH ve Franklin Templeton’ın fonu EZET’te ise net değer bakımından değişiklik yaşanmadı.

Spot Ethereum ETF’ler’den 24 Temmuz’da net 133,3 milyon dolar çıkmıştı. ETF’lere şimdiye kadar yatırılan net değer, -179,1 milyon dolar ile negatif gerçekleşti.

ETF’lerin işlem gördüğü üç gün boyunca, net negatif fon akışı kaydeden tek ETF, Grayscale’in fonu ETHE oldu.

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Ether fiyatı ETF’lerin performansından pek etkilenmemiş gibi gözüküyor. Son 24 saatte yüzde 3,5 değer kazanan Ether, haber yayın saati itibarıyla 3.250 dolardan işlem görüyor.