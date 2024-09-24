Ethereum ETF’lerde yüklü çıkışlar yaşanırken, Bitcoin ETF’lere yatırılan miktar, geçtiğimiz haftaya kıyasla epey düşük kaldı.

Ethereum’un kripto parası Ether (ETH), en büyük kripto para Bitcoin (BTC) ile birlikte bir haftadır değerleniyor. Son bir haftada yüzde 15’e yakın değerlenen ETH, 2.600 doların üzerine çıktı. BTC ise aynı sürede yüzde 8 yükselerek 63 bin doların üzerine çıktı.

Kripto paraların güçlü performansı, geçtiğimiz hafta ABD’de listelenen spot borsa yatırım fonlarına (ETF) da yansıdı. ETF’ler üst üste iki günü pozitif geçirdi.

Ancak işler bu hafta değişti. Özellikle Ethereum ETF’ler, pazartesi günü adeta kan ağladı.

Ethereum ETF’lerden Kaçış

Farside Investors verilerine göre, 23 Eylül’de Ethereum ETF’lerden net 79,3 milyon dolar çekildi. Çıkışlarından tamamından Grayscale’in ana ETF’si ETHE sorumlu.

ETHE’den dün net 80,6 milyon dolar çıktı. Günü pozitif geçiren tek ETF, 1,3 milyon dolar giriş olan Bitwise’ın ETF’si ETHW oldu. Diğer ETF’lerde net değer bakımından değişiklik olmadı.

Dünün ardından, Ethereum ETF’lerin işleme açıldığı tarihten beri net fon akışı, 686,9 milyon dolar ile negatif gerçekleşti.

Bitcoin ETF’lere İlgi Sınırlı

Spot Bitcoin ETF’ler, geçtiğimiz haftanın son iki günü net 250,3 milyon dolar yatırım almıştı. ETF’ler pazartesi gününü de yeşil geçirdi, ancak giren miktar, geçtiğimiz haftaya kıyasla epey düşük kaldı.

Farside verilerine göre, dün spot BTC ETF’lere net 4,5 milyon dolar girdi. Bir süredir ilgi görmeyen IBIT, net 11,5 milyon dolar yatırım aldı. FBTC’ye 24,9 milyon dolar, Grayscale’in mini ETF’si BTC’ye ise 8,4 milyon dolar girdi.

Grayscale’in ana ETF’sinden aynı gün 40,3 milyon dolar çıktı. Diğer ETF’lerde net değer bakımından bir değişiklik olmadı.