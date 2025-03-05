Ethereum’un merakla beklenen Pectra güncellemesi, Sepolia testnet’inde başarıyla devreye alındı ve bu, nihai ana ağ dağıtımına doğru atılan önemli bir adım oldu.

Güncelleme, 5 Mart sabahı aktive edildi ve Ethereum çekirdek geliştiricisi Terence’e göre mükemmel bir teklif oranı sağladı.

Holesky Testnet’inde Zincir Ayrılmaları ve Gecikmeler Yaşandı

Holesky’nin aktivasyonu, yürütme istemcilerindeki yanlış depozito sözleşmesi adreslerinden dolayı beklenmedik zorluklarla karşılaştı ve bu da zincir ayrılmaları ile nihai işlem onayı gecikmelerine yol açtı. Ancak, Ethereum geliştiricileri hızla bu sorunu çözüme kavuşturarak ağı stabilize etti ve Sepolia’daki dağıtımın planlandığı gibi ilerlemesini sağladı.

Pectra, Ethereum’un ölçeklenebilirliğini, güvenliğini ve kullanılabilirliğini artırmayı hedefleyen 11 Ethereum Geliştirme Önerisi (EIP) içeriyor.

Sepolia just finalized with a perfect proposal rate 🎯 https://t.co/THU1zn1znm pic.twitter.com/wayGk0cHpt — terence (@terencechain) March 5, 2025

Güncelleme Detayları ve Değişiklikler

Güncelleme, ağ verimliliğini artırmak için “Prag” (yürütme katmanı değişiklikleri) ve “Electra” (konsensüs katmanı güncellemeleri) birleşimini içeriyor.

Başlıca değişiklikler arasında, EIP-7702 cüzdan kullanıcı deneyimini ve hesap soyutlamasını geliştirirken, EIP-7251, doğrulayıcı stake limitini 32 ETH’den 2,048 ETH’ye yükseltiyor.

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Ayrıca, EIP-7691, blob sayısını artırarak rollup ölçeklenebilirliğini iyileştiriyor.

Ethereum geliştirici topluluğu, Perşembe günü yapılacak olan All Core Developers (ACD) toplantısında ana ağ aktivasyon tarihi konusunda nihai kararı verecek. Zaman çizelgesi planlandığı gibi devam ederse, Pectra’nın ana ağ lansmanının Nisan başlarında yapılması bekleniyor.

Ethereum’un Dencun Hard Fork’u ve Gelecek Planları

Ayrıca güncelleme, Ethereum’un Mart 2024’teki Dencun hard fork’unu takip ediyor; o da Layer 2 işlem ücretlerini düşürmüştü.

Pectra ile Ethereum, daha büyük verimlilik ve ölçeklenebilirlik için çalışmalarına devam ediyor ve ağı lider bir blockchain ağı olarak pekiştiriyor.