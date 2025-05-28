Analistlere göre Ethereum yeniden hareketlendi ve bir sonraki yönü, uzun süredir beklenen altcoin sezonunun başlangıcına işaret edebilir.

Piyasa Düşerken Ethereum Yükseliyor

Ethereum şu anda kripto piyasasının geri kalanına kıyasla daha iyi performans gösteriyor. Günlük bazda %3,2 değer kazanırken, toplam piyasa değeri düşüşte.

Son bir haftada iki kez 2.700 dolar seviyesine ulaşan ETH, bu seviyede her seferinde dirençle karşılaştı. Son test, Salı akşamı gerçekleşti.

Kripto para yatırımcıları ve analistleri, Ethereum’un hareketlerinin genellikle diğer altcoin’lerden önce geldiğini ve altcoin sezonunun tetikleyicisi olduğunu iyi biliyor.

Ethereum Hakimiyeti Sinyal Veriyor

Ünlü analist Rekt Capital, “Ethereum hakimiyeti %9 seviyesini destek olarak tutmaya çalışıyor, bu ilk sinyaller olumlu” ifadelerini kullandı. Eğer ETH bu seviyeyi korumaya devam ederse, Haziran ayında piyasa üzerinde daha baskın bir güç olabilir.

$ETH Dominance Ethereum Dominance is showcasing initial signs of trying to hold the ~9% level as support (green circle) If it can continue to do this, then Ethereum may become more market-dominant in June#ETH #Crypto #Ethereum https://t.co/TkGchN2uQG pic.twitter.com/As4qkkWMcD — Rekt Capital (@rektcapital) May 27, 2025

Veri platformu Market Prophit ise Ethereum’un topluluk duyarlılığının olumsuzdan olumluya döndüğünü açıkladı. ETH, Nisan başında 1.400 dolara kadar düşmüştü, şu anda ise bu seviyenin neredeyse iki katına ulaşmış durumda.

Teknik Göstergeler Güçlü

Analist Moustache, ETH’nin iki haftalık Gaussian Kanalı’nda orta çizgiyi yeniden kazandığını söyledi.

#Altcoins It has finally happened.👀🔥$ETH has reclaimed the mid-line in the 2W Gaussian Channel. Each time it managed to do so, strong rallies followed for the entire altcoin market (2021 and 2024 as an example). Altseason isn't just a meme.. it's coming ladies & gentleman pic.twitter.com/jQx1SCXvMo — 𝕄𝕠𝕦𝕤𝕥𝕒𝕔ⓗ𝕖 🧲 (@el_crypto_prof) May 27, 2025

“Ne zaman bu çizgi yukarı kırıldıysa, tüm altcoin piyasası güçlü ralliler yaşadı. 2021 ve 2024 buna örnek. Altseason bir meme değil… Geliyor hanımlar ve beyler!”

Temel Destek: SharpLink Gaming ve ConsenSys

Temel tarafta ise SharpLink Gaming adlı şirket, 27 Mayıs’ta 425 milyon dolarlık stratejik Ethereum rezerv planı açıkladı. Şirket, Ethereum altyapı sağlayıcısı ConsenSys ile ortaklık kurdu.

Analistlere göre, bireysel yatırımcılar henüz tam anlamıyla devreye girmemiş olsa da, Ethereum’un bir yukarı kırılımı an meselesi.

Haberde yazıldığı sırada ETH, 2.642 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ancak 2.700 dolarlık direnci aşması, tekrar 3.000 dolara giden yolun önünü açabilir.

Kurumsal İlgi: BlackRock’tan 32 Milyon Dolarlık Alım

Öte yandan kurumsal yatırımcılar Ethereum’a olan ilgisini sürdürüyor. BlackRock, 27 Mayıs’ta spot Ether ETF’i aracılığıyla 32 milyon doların üzerinde ETH satın aldı.

BlackRock ETHA fonu, üst üste 13 işlem günü boyunca çıkış yaşamadı ve yalnızca geçtiğimiz hafta içinde 170 milyon dolarlık giriş gördü.

Toplamda fona giren Ethereum miktarı 4,4 milyar dolar seviyesine ulaştı ve bu da rakiplerini açık ara geride bırakıyor (Farside Investors verilerine göre).