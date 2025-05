Analistlere göre Ethereum yeniden hareketlendi ve bir sonraki yönü, uzun süredir beklenen altcoin sezonunun başlangıcına işaret edebilir.

Ethereum şu anda kripto piyasasının geri kalanına kıyasla daha iyi performans gösteriyor. Günlük bazda %3,2 değer kazanırken, toplam piyasa değeri düşüşte.

Son bir haftada iki kez 2.700 dolar seviyesine ulaşan ETH, bu seviyede her seferinde dirençle karşılaştı. Son test, Salı akşamı gerçekleşti.

Kripto para yatırımcıları ve analistleri, Ethereum’un hareketlerinin genellikle diğer altcoin’lerden önce geldiğini ve altcoin sezonunun tetikleyicisi olduğunu iyi biliyor.

Ünlü analist Rekt Capital, “Ethereum hakimiyeti %9 seviyesini destek olarak tutmaya çalışıyor, bu ilk sinyaller olumlu” ifadelerini kullandı. Eğer ETH bu seviyeyi korumaya devam ederse, Haziran ayında piyasa üzerinde daha baskın bir güç olabilir.

$ETH Dominance

Ethereum Dominance is showcasing initial signs of trying to hold the ~9% level as support (green circle)

If it can continue to do this, then Ethereum may become more market-dominant in June#ETH #Crypto #Ethereum https://t.co/TkGchN2uQG pic.twitter.com/As4qkkWMcD

— Rekt Capital (@rektcapital) May 27, 2025