Ethereum’un (ETH) son dönemde Bitcoin ve diğer rakiplerine kıyasla kaydettiği zayıf performans, kripto para topluluğunda eleştirilere yol açtı.

Bitcoin 2023 yılında toparlanarak son 19 ayın zirvesine yükselmesiyle kripto para piyasasında tüm dikkatleri üzerine çekti. Sonuç olarak bu süreçte Ethereum’a (ETH) yönelik ilgi bu süreçte azaldı.

Ayrıca Avalanche (AVAX), Solana (SOL) gibi Ethereum alternatifleri de kaydettikleri yükselişlerle ETH’yi geride bıraktı.

Kripto para analitik platformu Glassnode’un analisti Checkmatey’ye göre, ETH’nin piyasa değerinin BTC’nin piyasa değerine oranındaki düşüşün henüz yolun başında olabileceğini düşünüyor. Checkmatey, Bitcoin’in, Ethereum üzerindeki hakimiyetini arttırmaya devam edeceği görüşünde.

Bununla birlikte Bitcoin’in türev piyasalarda da Ethereum’a kıyasla hakimiyetini arttırmaya devam ediyor. Bitcoin, türev piyasalarda %70’le üstünlüğünü korumaya devam ediyor.

Öte yandan gerçekleşen piyasa değerindeki aylık değişim de Bitcoin için 13,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken Ethereum’da ise 6 milyar dolar seviyesinde. Checkmatey’e göre bu veri, Bitcoin’in Ethereum’a kıyasla çok daha güçlü bir taleple karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

If history is any guide, the decline in market cap ratio between $ETH and $BTC may only be half-way…

Below is a 🧵 covering a few different measures of market dominance between #Bitcoin and #Ethereum, which paints a case for continuation, not reversal.https://t.co/RiPVkb7zoF pic.twitter.com/x0Wa1tldmm

