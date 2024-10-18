Ethereum’da (ETH) açık pozisyonlarda artış yaşanmasıyla birlikte yatırımcılar, ETH fiyatının yukarı yönlü seyrine devam edeceğini öngörüyor.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %0,3 ve son bir haftalık süreçte %9,2 oranında değer kazanan ETH, 2.623 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ethereum’da Açık Pozisyonlardaki Artış Dikkat Çekiyor

Bu haftayla birlikte Bitcoin’in 68.000 doların üzerine yükselmesi ve altcoin’lerin canlanması yatırımcıları heyecanlandırdı. Zincir üstü veriler, Ethereum’da açık pozisyonlarda önemli bir artış yaşandığını gösteriyor ve bu durumun yatırımcıların ETH’nin geleceğine yönelik iyimserliğini arttırıyor. Açık pozisyonlar 9,6 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu, Ağustos’ta kaydedilen 7 milyar dolar seviyesinden bu yana %28,5’lik artış yaşandığı anlamına geliyor.

CryptoQuant analistleri, ETH’deki bu olumlu ivmenin büyük ölçüde Bitcoin’in 68.000 doları aşmasından kaynaklandığını düşünüyor. Ancak buna rağmen ETH fiyat performansı açısından BTC, SOL ve diğer popüler kripto paraların gerisinde kalmaya devam ediyor. CryptoQuant analistleri konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

“Şu anda Ethereum’da açık pozisyonlar ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) arasında uyum var. RSI 61 seviyesinde, bu da hızlı ve kısa vadeli düzeltmelerin fiyatı, kaldıraç oranını ve RSI’yı yeniden dengeleyebileceğini gösteriyor. RSI’daki en yüksek diplerin bir araya gelmesi, %7 ila %9 arasında daha hafif bir düzeltme potansiyeline işaret ediyor. Bu senaryo uzun pozisyonları destekliyor ve yatırımcılar piyasa toparlanmasını sabırla bekleyerek yeni zirveler ve daha yüksek dipler görmeyi umuyor.”

Ethereum Boğa Koşusuna Başlayabilir mi?

Ethereum (ETH) özellikle geride bıraktığımız Temmuz ayında ABD’de spot Ethereum ETF’lerinin piyasaya sürülmesinden bu yana zayıf performans sergiliyor. BTC ise 10 Ocak’ta ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin piyasaya sürülmesini takip eden aylarda 73.740 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.

Her ne kadar geride bıraktığımız aylarda ETH, BTC’nin gölgesinde kalsa da önümüzdeki aylarda Ethereum liderliğinde altcoin sezonu başlayabilir. Uzmanlar ve analistler, Kasım ayındaki ABD Başkanlık seçimlerinin kripto para piyasasında yeni bir boğa sezonunu tetikleyeceğine inanıyor. Öte yandan Fed’in faiz indirimleri de yatırımcıların daha riskli olarak kabul edilen varlıklara yönelmesiyle ETH’ye yönelik talebi arttırabilir.