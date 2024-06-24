Bu yazımızda çeşitli platformlar tarafından yapılan Ethereum Name Service (ENS) fiyat tahminleri ve analizlerine yakından bakacağız.

Ethereum Name Service (ENS) Nedir?

Ethereum Name Service (ENS), “blockchain tabanlı bir alan adı hizmeti” olarak kısaca özetlenebilir. Ethereum Name Service, kullanıcılarının cüzdan adreslerini insan tarafından okunabilir bir metinlere dönüştürüyor. Bu da kullanıcıların kripto paralarla işlem gerçekleştirmesini kolaylaştırıyor.

4 Mayıs 2017 tarihinde Ethereum Foundation tarafından başlatılan Ethereum Name Service (ENS) projesi, merkezsiz bir şekilde yönetiliyor. Kullanıcılar satın aldıkları ENS alan adlarını kendi cüzdanlarına bağlayabiliyor.

2024 Yılı Ethereum Name Service (ENS) Fiyat Tahminleri

2024 yılının Haziran ayı itibariyle Ethereum Name Service (ENS) 8,50 dolar fiyat bandında işlem görüyor.

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, ENS’in 2024 yılında 22,80 dolar ile 106,74 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor. ENS’in 2024 yılı için öngörülen 106,74 dolar fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %377,94 oranında değer kazanması gerekiyor.

2025 Yılı Ethereum Name Service (ENS) Fiyat Tahminleri

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, ENS’in 2025 yılında 22,80 dolar ile 106,74 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor. ENS’in 2025 yılı için öngörülen 106,74 dolar fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %377,94 oranında değer kazanması gerekiyor.

2030 Yılı Ethereum Name Service (ENS) Fiyat Tahminleri

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, ENS’in 2030 yılında 56,39 dolar ile 91,43 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor. ENS’in 2030 yılı için öngörülen 91,43 dolar fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %309,39 oranında değer kazanması gerekiyor.

Ethereum Name Service 100 Fiyata Yükselebilir mi?

Ethereum Name Service fiyatının 100 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan %347,76 oranında değer kazanması gerekiyor.

CoinCodex’in fiyat tahmin algoritması, ENS fiyatının Temmuz 2024‘te 100 dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

Ethereum Name Service 1.000 Fiyata Yükselebilir mi?

Ethereum Name Service fiyatının 1.000 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan %4.377,58 oranında değer kazanması gerekiyor. CoinCodex’in fiyat tahmin algoritması, ENS fiyatının hiçbir zaman 1.000 dolara ulaşamayacağını tahmin ediyor.

CoinCodex’in öngördüğü en yüksek fiyat, 1 Ocak 2049 tarihinde ulaşılacak olan 906,95 dolar seviyesi.

Ethereum Name Service 10.000 Fiyata Yükselebilir mi?

Ethereum Name Service fiyatının 10.000 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan %44.675,79 oranında değer kazanması gerekiyor. CoinCodex’in fiyat tahmin algoritması, ENS fiyatının hiçbir zaman 10.000 dolara ulaşamayacağını tahmin ediyor.

CoinCodex’in öngördüğü en yüksek fiyat, 1 Ocak 2049 tarihinde ulaşılacak olan 906,95 dolar seviyesi.

Ethereum Name Service (ENS) Geleceği ve Yorumları

Ethereum Name Service (ENS) 2024 yılının şu ana kadarki bölümünde beklentileri karşılayamadı ve çoğunlukla yatay seyir izledi. Ancak ENS ekibi geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor. Sonuç olarak ENS, merkezi olmayan alan adı hizmetleri alanında önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor.

Diğer tüm finansal varlıklarda olduğu gibi ENS fiyatı da arz-talep, piyasa duyarlılığı, benimsenme, geliştirme faaliyetleri, stratejik ortaklıklar ve regülasyonlar gibi faktörlerden etkileniyor. Gelecekte ENS ekibinin atacağı adımlar, projenin rekabet gücü üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

ENS fiyatını etkileyebilecek faktörler şu şekilde:

Stratejik ortaklıklar

Rekabet

Benimsenme

Piyasa duyarlılığı

Teknolojik gelişmeler

Bitcoin blok ödülü yarılanması

Ağ güncellemeleri

Hack ve istismar vakaları

Makroekonomik gelişmeler

Öte yandan özellikle ayı sezonlarında birçok kripto para %90’ı aşkın oranlarda değer kaybedebiliyor. Bu da 1.000’lik bir başlangıç yatırımının değerinin 100’nin altına gerilemesi anlamına geliyor. Kripto para piyasası nispeten yeni bir piyasa olduğundan sık sık yüksek fiyat dalgalanmalarına sahne oluyor. Bu nedenle kripto paralar yüksek riskli yatırım araçları olarak değerlendiriliyor.

Bu nedenle Ethereum Name Service (ENS) gibi kripto para birimlerine yatırım yaparken kapsamlı bir şekilde araştırma yapmayı ve risk yönetimi yapmayı ihmal etmeyin.

Ethereum Name Service (ENS) Hakkında En Çok Merak Edilenler

Ethereum Name Service (ENS) Madenciliği Yapılır mı?

Hayır, Ethereum Name Service (ENS) madenciliği yapılamaz. ENS, madencilik yerine kullanıcıların alan adlarını satın alarak ve yöneterek kazanç sağlayabileceği bir sistem sunar.

Ethereum Name Service (ENS) Hangi Ülkenin Projesi?

Ethereum Name Service, Ethereum Foundation tarafından geliştirilmiş bir projedir ve merkeziyetsiz bir şekilde yönetilmektedir.

Ethereum Name Service (ENS) Güvenilir mi?

Ethereum Name Service, güvenilir bir projedir ve geniş bir kullanıcı tabanına sahiptir. Merkeziyetsiz yapısı, güvenlik ve şeffaflık sağlamakla birlikte, projenin arkasındaki Ethereum Foundation’ın itibarı da güvenilirliğine katkıda bulunur. Ancak, her yatırım gibi riskler içerir ve kendi araştırmanızı yapmanız önemlidir.

Nereden ve Nasıl Ethereum Name Service (ENS) Satın Alınır ve Saklanır?

Ethereum Name Service, birçok büyük kripto para borsasında (Binance, Coinbase, Kraken gibi) satın alınabilir. Satın almak için bu borsalarda hesap açmanız ve kimlik doğrulama süreçlerini tamamlamanız gereklidir. Saklamak için ise donanım cüzdanları (Ledger, Trezor) veya yazılım cüzdanları (Trust Wallet, MetaMask) kullanabilirsiniz.

Ethereum Name Service (ENS) En Yüksek ve En Düşük Kaçı Gördü?

Yatırımcılar, Ethereum Name Service (ENS) “En yüksek kaçı gördü?” ve “En düşük kaçı gördü?” gibi aramalarla varlığa ilgi gösteriyor. ENS tüm zamanların en yüksek seviyesini 11 Kasım 2021 tarihinde 83,40 dolar ile, tüm zamanların en düşük seviyesini ise 19 Ekim 2023 tarihinde 6,69 dolar ile kaydetti.