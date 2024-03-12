ETH, yeni bir fiyat rekoru kırmanın eşiğinde olabilir.

Özet:

Ciddi bir fiyat artışı kaydeden Ether’in (ETH) yeni zirvelere ulaşması bekleniyor. Piyasa indikatörleri ve yaklaşan ağ güncellemeleri de bu beklentiyi destekliyor.

ABD’de Ethereum ETF’nin onaylanacağına dair spekülasyonlar ve yaklaşan Bitcoin halving, ETH fiyatına uygulanan yukarı yönde baskıyı daha da artırabilir.

Her An Rekor Kırabilir

Ether (ETH), kripto para piyasasında son birkaç haftanın en iyi performansını gösteren coin’lerden (en azından en büyük 10 kripto para arasında) oldu. Bir ayda yüzde 60 değerlenen ETH, Kasım 2021’den beri ilk kez 4 bin doları geçti.

Bazı analistler ve kilit indikatörler, yakın gelecekte rallinin devam edeceğini ve fiyatın rekor kırabileceğini öngörüyor. Popüler X kullanıcısı Ali de bu analistlerden biri.

Ali’ye göre Ether, direncin zayıflaması sayesinde kolaylıkla 5 bin dolar seviyesine ulaşabilir. IntoTheBlock tarafından sağlanan grafiği inceleyen Ali, 4.522-4.646 dolar aralığının büyük bir arz bölgesi olduğunu belirtti. Neredeyse 600 bin adres, bu aralıkta ortalama 1,63 ETH satın aldı.

Kripto analiz platformunun verilerine göre, ETH fiyatındaki güncel ralli yatırımcılara büyük oranda fayda sağladı. Ether yatırımcılarının yaklaşık yüzde 95’i şu anda kâra geçmiş durumda.

ETF Heyecanı ve Ağ Güncellemeleri

ABD’nin ilk spot Bitcoin ETF’si bu yıl ocak ayında onaylandı. Ethereum tabanlı benzer ürünler ise hala düzenleyicilerden onay bekliyor.

BlackRock’ın ETF başvurusu yapmasının ardından BTC piyasasını heyecan bürümüştü, ürünün onaylanmasına doğru geçen aylarda yükseliş sürmüştü. Ethereum da mevcut durumda aynı aşamada, yani benzer bir ralli yaşanabilir.

ETH ETF’nin onaylanmasının hemen ardından ise, BTC ETF’nin işleme açılmasından sonra yaşanan “haberi sat” türü bir düzeltme yaşanabilir. Fakat BTC örneğinde bu düzeltme uzun sürmedi ve kripto para, geçtiğimiz günlerde fiyat rekoru bile kırdı.

Yaklaşan Dencun güncellemesi de ETH fiyatını pozitif etkileyebilir. Bu hafta aktive edilmesi beklenen güncelleme, Ethereum blockchain ağının ölçeklenebilirliği, verimi ve güvenliğini artırmaya odaklanıyor.

Cancun ve Deneb’in birleşiminden oluşan Dencun, ağın yol haritasında “The Surge (Yükseliş)” aşamasının başlangıcını temsil ediyor.

BTC Halving

Önümüzdeki ay gerçekleşmesi beklenen Bitcoin halving de kripto para piyasası için büyük önem taşıyor. Her dört yılda bir gerçekleşen halving, BTC blok ödülünü yarıya indiriyor.

BTC’nin dezenflasyonist yapısının temel bir unsuru olan halving’i tarihsel olarak hep piyasa geneli ralli izledi. ETH de bir önceki halving’den bir buçuk yıl sonra rekor kırarak 4.700 dolara ulaşmıştı.

Halving hakkında detaylı bilgi almak isteyenler aşağıdaki videomuzu izleyebilirler: