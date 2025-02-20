Ethereum’un Layer 2 platformlarından Abstract, Cardex adlı blockchain tabanlı oyununda gerçekleşen güvenlik açığı nedeniyle yaklaşık 400 bin dolar değerinde ETH’nin çalındığını duyurdu.

Saldırıdan, Abstract platformunun temel altyapısı değil, Cardex’in ön yüzündeki güvenlik açıkları sorumlu tutuldu.

Cardex Cüzdanı Nasıl Ele Geçirildi?

Saldırının merkezinde, Abstract Global Wallet (AGW) içinde kullanılan oturum anahtarları yer aldı. Bu anahtarlar, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için geçici izinler sağlayan bir güvenlik özelliği olsa da, Cardex kritik bir hata yaptı. Tüm kullanıcılar için ortak bir oturum imzalayıcı cüzdan kullanılması ve bu cüzdanın özel anahtarının Cardex’in ön yüzünde ifşa edilmesi, saldırganların sisteme sızmasını sağladı.

Abstract’ın yaptığı incelemeye göre saldırganlar, açık bir oturum tespit edip mağdurun hesabından buyShares adlı bir işlem başlattı. Daha sonra, ele geçirilen oturum anahtarıyla satın alınan varlıkları kendi hesaplarına aktardılar ve bu varlıkları Cardex’in fiyatlandırma mekanizması üzerinden satarak ETH çıkışı sağladılar.

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Saldırı sonrası hızlı bir şekilde müdahale edildi. Önce Cardex’e erişim engellendi.

Ardından oturum iptal etme (revocation) sitesi devreye alındı. Son aşamada ise etkilenen sözleşme güncellenerek daha fazla işlem yapılmasının önüne geçildi.

Öte yandan saldırının yalnızca Cardex içinde kullanılan ETH’leri etkilediği, kullanıcıların ERC-20 token’ları ve NFT’lerinin güvende olduğu açıklandı.

Gelecek Önlemler

Abstract, benzer olayların tekrar yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıracağını duyurdu. Bu kapsamda:

Platformda listelenen tüm uygulamalar, özellikle ön yüz kodları dahil olmak üzere daha sıkı güvenlik denetimlerinden geçirilecek.

Oturum anahtarlarının kullanım ve saklama yöntemleri gözden geçirilecek.

Kullanıcıların hangi izinleri verdiklerini görmelerini sağlayan Blockaid işlem simülasyon araçları Abstract Global Wallet’a entegre edilecek.

Kullanıcıların açık oturumlarını gözden geçirebileceği ve gerekirse iptal edebileceği bir Oturum Yönetim Paneli geliştirilecek.