Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, projenin geleceğine dair planlarını paylaştı. Buterin, Ethereum ağını daha hızlı, daha güvenli ve daha erişilebilir hale getirmek için kritik adımlara odaklanacaklarını belirtti.

2022 yılında gerçekleştirilen Merge yükseltmesiyle Ethereum Proof-of-Work (PoW) fikir birliği algoritmasından Proof-of-Stake (PoS) fikir birliği algoritmasına geçiş yaptı. Bu geçişi büyük bir başarı olarak tanımlayan Buterin, ağda hala geliştirilmesi gereken bazı önemli noktalar olduğuna vurgu yaptı.

Buterin kısa bir süre önce yayınladığı blog gönderisinde Ethereum ağında gerçekleştirilmesi planlanan önemli değişiklikler hakkında bilgi verdi. Bunlar arasında blok sonlandırma sürelerinin kısaltılması, staking erişiminin iyileştirilmesi ve ağ güvenliğinin artırılması gibi konular yer alıyor.

Mevcut şartlarda Ethereum ağında bir işlemin onaylanması yaklaşık 15 dakika sürüyor. Bu da ağ tıkanıklıklarına yol açabiliyor. Buterin Ethereum ağındaki işlemlerin yalnızca 12 saniye içerisinde tamamlanmasını sağlayabilecek tek-slot sonlandırma adı verilen bir çözümden bahsetti. Buterin’in ilk olarak 2024 yılının Temmuz ayında bahsettiği bu çözüm, işlemlerin neredeyse anında tamamlanmasına olanak sağlıyor ve aynı zamanda ağın güvenliğini arttırıyor.

Mevcut şartlarda Ethereum ağında doğrulayıcı olmak isteyenlerin 32 ETH stake etmesi gerekiyor. Bu da 2024 yılının Ekim ayı itibariyle yaklaşık 83.000 dolarlık maliyet anlamına geliyor ve küçük ölçekli kullanıcıların staking sürecine katılımını engelliyor. Buterin daha fazla bireysel doğrulayıcının ağa katılmasını sağlamak ve staking işlemlerinin yalnızca bir grup büyük oyuncunun elinde toplanmasını engellemek amacıyla en düşük staking miktarının 1 ETH’ye düşürülmesini önerdi.

Buterin’in Ethereum için gelecek planları arasında Brute Force Yöntemi dikkat çekiyor. Bu yöntem, milyonlarca doğrulayıcının imzalarını verimli bir şekilde toplanması için zk-SNARKs gibi gelişmiş kriptografik tekniklerin kullanılmasını öngörüyor. Buterin’in sunduğu bir diğer çözüm olan Orbit Committees ise daha küçük çaplı doğrulayıcı gruplarının rastgele seçilerek işlemleri sonlandırmasına olanak sağlamayı hedefliyor. Bu öneri Ethereum’daki ağ yükünü hafifletirken işlemlerin tamamlanma sürelerini kısaltmayı amaçlıyor.

Buterin tarafından sunulan bir başka öneri ise iki kademeli staking sistemi. Bu sistemde, daha aktif rol oynayan doğrulayıcılar üst kademe olarak görev alırken, daha pasif bir rol üstlenen staker’lar ise alt kademede yer alacak.

Güvenlik İçin Yeni Yaklaşımlar

Vitalik Buterin, Ethereum ağının güvenliğini sağlamak için de yenilikçi çözümlerden bahsetti. Bunlar arasında ağı Hizmet Engelleme Saldırılarına (DoS) karşı korumak için Gizli lider seçimi tekniği de yer alıyor. Ethereum ağında mevcut şartlarda bir sonraki bloğu kimin önereceği biliniyor ve bu, kötü niyetli kişilerin o doğrulayıcıyı hedef almasına neden olabiliyor. Buterin’in yeni önerisi, bloğu önerecek kişinin kimliği bloğun oluşturulmasına kadar gizli tutulmasını ve böylelikle saldırı riskinin en aza indirilmesini öngörüyor.

Vitalik Buterin Ethereum için açıkladığı gelecek planlarıyla ağı daha hızlı, daha güvenli ve daha erişilebilir şekilde dönüştürmeyi hedefliyor.