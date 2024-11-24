Ethereum’a alternatif olarak geliştirilen altcoin’ler, 5 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimini Donald Trump’ın kazanmasının ardından kayda değer yükselişler yaşadı. Bu süreçte ETH fiyatı ise beklentilerin altında performans gösterdi.

5 Kasım’dan bu yana Ethereum (ETH) %25 oranında değer kazanırken Solana (SOL), Sui (SUI) ve Polkadot (DOT) gibi önde gelen Ethereum alternatifleri ise sırasıyla %74, %56 ve %44’lük yükselişler yaşadı. Bu süreçte Bitcoin ise %47 oranında değer kazandı.

Here's one of crypto's greatest tragedies: Bitcoin, the most stable chain for long-term financial services, lacks the technical chops to provide them. Ethereum, a chain with the tech to do it, is too mutable and complicated for anything besides gambling. BOS fixes this.🟠 pic.twitter.com/9xPyLgHDER — Yago (@EdanYago) November 22, 2024

ETH kısa bir süre önce 3.450 doların üzerine kadar yükseldi. Ancak yatırımcılar, varlığın 4.000 dolara yükselip yükselemeyeceği konusunda temkinli olmaya devam ediyor. Amberdata’dan Greg Magadini, katman-2 blockchain ağlarının yaygınlaşmasının Ethereum’u olumsuz etkilediğini öne sürdü. Bununla birlikte bazı analitler ETH konusunda iyimserliklerini koruyor. Analist Ali Martinez, ETH fiyatının mevcut boğa sezonunda 6.000 dolara yükselebileceğini öngörüyor.

Spot #Ethereum $ETH ETFs have experienced a substantial shift over the past two weeks, with the cumulative total net inflow now standing at over $147 million! pic.twitter.com/mAYU1Bid2V — Ali (@ali_charts) November 19, 2024

ABD Başkanlık seçimini Donald Trump’ın kazanmasının ardından Kasım ayında spot Ethereum ETF’lerine 147 milyon dolarlık sermaye girişi gerçekleşti. Ayrıca Chicago Board Options Exchange’deki Ethereum vadeli işlem sözleşmelerinin hacmi de bu süreçte önemli bir artış yaşadı.

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Ethereum ağındaki merkezsiz uygulamaların (dApps) işlem hacmi de son 30 günlük süreçte %38 oranında artarak 150 milyar dolara ulaştı. Böylelikle Ethereum, Arbitrum (ARB) ve Binance Coin’i (BNB) geride bıraktı. Ayrıca Ethereum (ETH) stake eden yatırımcıların sayısı da son bir yılda %30 oranında arttı.

Solana Ethereum’u Geride Bıraktı

Kripto para piyasasında Kasım ayında yaşanan boğa koşusu sırasında Solana (SOL) %53 oranında değer kazanarak Ethereum’da (ETH) kaydedilen %25’lik yükselişi geride bıraktı.

Ancak Ethereum ağındaki memecoin’lere yönelik ilgi ve staking işlemleri, ekosistemin uzun vadeli büyüme potansiyelini destekliyor. Analistler Ethereum’un piyasa değeri açısından daha güçlü olduğunu ve bu durumun uzun vadede Ethereum’a avantaj sağlayacağını düşünüyor. Ayrıca Ethereum’un kurumsal yatırımcılar tarafından artan benimsenmesi ve staking oranlarındaki yükseliş, platformun gelecekteki büyüme potansiyeline dair umutları artırıyor.