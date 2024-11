Ethereum’a alternatif olarak geliştirilen altcoin’ler, 5 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimini Donald Trump’ın kazanmasının ardından kayda değer yükselişler yaşadı. Bu süreçte ETH fiyatı ise beklentilerin altında performans gösterdi.

5 Kasım’dan bu yana Ethereum (ETH) %25 oranında değer kazanırken Solana (SOL), Sui (SUI) ve Polkadot (DOT) gibi önde gelen Ethereum alternatifleri ise sırasıyla %74, %56 ve %44’lük yükselişler yaşadı. Bu süreçte Bitcoin ise %47 oranında değer kazandı.

Here's one of crypto's greatest tragedies:

Bitcoin, the most stable chain for long-term financial services, lacks the technical chops to provide them.

Ethereum, a chain with the tech to do it, is too mutable and complicated for anything besides gambling.

BOS fixes this.🟠 pic.twitter.com/9xPyLgHDER

— Yago (@EdanYago) November 22, 2024