ETH fiyatı, ABD’de ilk spot Ethereum ETF’lerin listelenmesinin beklendiği güne düzeltme ile başladı. Analistler düzeltmenin derinleşeceğini düşünüyor.

Ether fiyatı son 24 saatte yüzde 1,8 düşüş gösterdi. Geçtiğimiz gün 3.540 dolara kadar yükselen ETH, haber yayın saati itibarıyla 3.430 dolardan işlem görüyor.

Analist Kaleo, spot ETF’lerin işleme açılmasıyla Ether fiyatının daha da düşeceğini öngörüyor. Kaleo’ya göre ETH, 2.800 dolar bandına kadar gerileyebilir.

#Ethereum / $ETH Still see there being a high likelihood we see some type of pullback after the spot ETF launches. We're still early enough into this bull market that shorting is a greedy play if you're giga-bullish on a higher time frame (ETH hasn't even touched a new ATH… pic.twitter.com/iitD2l7QCe — K A L E O (@CryptoKaleo) July 22, 2024

Ethereum ETF’ler Yolda

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 22 Temmuz’da spot ETH ETF başvurularını onayladı. ETF şirketleri bugün (23 Temmuz) işleme açılması beklenen ETF’ler için son kontrolleri yapıyor.

Ethereum tabanlı veri doğrulama protokolü Intuition’ın CEO’su Billy Luedtke, gelişmeyi “ETH ETF’lerin onaylanması önemli bir kilometre taşı, Ethereum’u yasallaştırdı ve kurumsal yatırımcılara alana dahil olmak için kapı aralayacak,” şeklinde yorumladı.

Ethereum’un giderek daha fazla kullanıldığını belirten Coinbase, “Spot ETH ETF yatırımcıları Ether’in kullanışlılığını artırmaya yardımcı olacak ve genel anlamda kripto ekosisteminin gelişimine katkıda bulunacak,” diye açıkladı.

Bloomberg’in ETF analistlerinden Eric Balchunas, Ethereum ETF yarışının çoktan başladığına dikkat çekti. Grayscale, 23 Temmuz’da ETHE’den bir mini fon olan “ETH”ye varlık transfer etmeye başladı.

Grayscale Ethereum Mini Trust (ETH), rezervinde 1 milyar dolarlık varlık ve 15 baz puanlık düşük ücret ile işleme açılacak. Balchunas, bunu BTC ETF yarışında bulunmayan “yeni bir değişken” şeklinde yorumluyor. Mevcut ETHE yatırımcılarına 31 Temmuz’da mini fondan aynı oranda hisse dağıtılacak.

Eth ETF race has already begun w/ a transfer from $ETHE to its mini-me = $ETH gonna begin its life w/ $1b and a category-low 15bp fee. That’s a new variable in this race that we didn’t have in btc race. https://t.co/7v6kh8Kw5Q — Eric Balchunas (@EricBalchunas) July 22, 2024

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Ether, mart ayında Bitcoin fiyat rekoru kırdığı sırada 4 bin doların üzerine çıkmıştı. Geçtiğimiz hafta boyunca süren ralli ise ETH’yi ancak 3.500 dolara taşıdı. ETF’lerin işleme açılmasının ardından fiyat hareketi BTC’ye benzerse, ETH’yi önümüzdeki aylarda yeni bir rekor bekliyor olabilir.