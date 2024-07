ETH fiyatı, ABD’de ilk spot Ethereum ETF’lerin listelenmesinin beklendiği güne düzeltme ile başladı. Analistler düzeltmenin derinleşeceğini düşünüyor.

Ether fiyatı son 24 saatte yüzde 1,8 düşüş gösterdi. Geçtiğimiz gün 3.540 dolara kadar yükselen ETH, haber yayın saati itibarıyla 3.430 dolardan işlem görüyor.

Analist Kaleo, spot ETF’lerin işleme açılmasıyla Ether fiyatının daha da düşeceğini öngörüyor. Kaleo’ya göre ETH, 2.800 dolar bandına kadar gerileyebilir.

#Ethereum / $ETH

Still see there being a high likelihood we see some type of pullback after the spot ETF launches.

We're still early enough into this bull market that shorting is a greedy play if you're giga-bullish on a higher time frame (ETH hasn't even touched a new ATH… pic.twitter.com/iitD2l7QCe

— K A L E O (@CryptoKaleo) July 22, 2024