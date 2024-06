ETH grafiğini inceleyen analist, yükseliş sinyali tespit etti.

Ethereum’un kripto parası Ether, Bitcoin’i ile beraber bir süredir yatay seyrediyor. Son 24 saatte yüzde 1,5 değer kazanan ETH, haber yayın saati itibarıyla 3.450 dolardan işlem görüyor.

Ether, bir analiste göre değerini ikiye katlayabilir.

Glassnode Kurucu Ortağı Negentropic (X kullanıcı adı @Negentropic_), ETH/USD paritesinin günlük grafiğini inceledi.

Analist, ETH fiyat performansının 2021 başlarına benzediğine dikkat çekerek, hedefin yüzde 161,8 Fibonacci uzatma seviyesi olduğunu söyledi. Bu seviye yaklaşık 7.500 dolara denk geliyor.

ETH to ~7500 USD as a Final Top?

If we look to ETH history, we observe how we in early 2021 had similar pattern for ETH developing. See YELLOW MARKINGS!

We believe Market moves in structures. And this structure gives us a target at ~7500 as a Final High for #ETH.

That is the… pic.twitter.com/FID62C9uyt

— 𝗡𝗲𝗴𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼𝗽𝗶𝗰 (@Negentropic_) June 27, 2024