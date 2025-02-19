Ethereum blockchain’in resmi Go istemcisi olan Geth’in geliştiricileri, ağdaki validator’ların 1.15.1 sürümünü kullanıyorsa hemen 1.15.2 sürümüne güncelleme yapmalarını istedi.

Güncellemenin “olası finansal kayıpları önlemek” amacıyla yapıldığı açıklandı. Yeni 1.15.2 sürümüne geçiş, ağın istikrarını korumak ve validator işlemlerinde yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek için yapılıyor.

Güncelleme, önceki 1.15.1 sürümünde ortaya çıkan ve “regresyon” olarak adlandırılan bir hatayı düzeltiyor. Bu hata, Ethereum ana ağında blok oluşturma başarısızlıklarına yol açabiliyor. Bu da Geth v1.15.1 sürümünü kullanan validator’ların blok oluşturma fırsatlarını kaçırmasına ve dolayısıyla blok ödülleri ile işlem ücretlerini kaybetmesine neden olabiliyor.

İlgili: Ethereum (ETH) için Kritik Gelişme

Geth, Ethereum’un en çok kullanılan yürütme katmanı istemcisi olarak biliniyor ve validator’ların yüzde kırkından fazlası tarafından tercih ediliyor.

Geliştirici ekip, “v1.15.1 sürümündeki bir regresyon, blok oluşturma hatalarına ve slot kaçırmalarına neden olabilir.” ifadelerini kullandı.

Ekip, Ethereum node’larını Geth üzerinde çalıştıran topluluk üyelerinden, güvenli operasyonlarını sürdürebilmeleri için derhal gerekli adımları atmalarını istedi.

Öte yandan güncelleme öncesi Geth’in önceki bazı sürümlerinde, node’larda hizmet reddi (DoS) saldırılarına yol açabilecek bir güvenlik açığını gideren yama mevcuttu.