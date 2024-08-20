Ethereum ağında işlem yapmak için ödenen gas ücretleri, son yılların en düşük seviyelerine geriledi. Bu gelişme, kullanıcılar açısından avantajlı gibi görünse de, Ethereum’un ihraç ve arz dinamiklerinde önemli etkiler yaratabilir.

Kripto araştırma şirketi Kaiko, 19 Ağustos’ta yayımladığı raporda Ethereum gas ücretlerinin beş yılın en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı. Etherscan’in Gas Tracker verilerine göre, layer-1 Ethereum ağındaki ortalama işlem ücreti şu anda 2,15 Gwei seviyesinde, yani yaklaşık 0,13 dolar. Sonuç olarak Ethereum ağındaki has ücretleri 2019’dan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Bu önemli düşüşün en önemli nedeni layer-2 çözümlerine olan talebin artması ve Mart ayında gerçekleşen Dencun güncellemesi ile layer-2 işlem ücretlerinin azalması olarak özetlenebilir.

Ethereum Arzı ve İhraç Üzerindeki Etkiler

Kaiko’nun raporuna göre, Ethereum ağ ücretlerindeki bu gerileme, Ethereum’un ihraç oranı ve gas kullanıldığında yakılan ETH miktarı üzerinde ciddi etkiler yaratabilir. Eğer ağın deflasyonist yapısı zayıflarsa, bu durum ETH fiyatı üzerinde baskı yaratabilir.

Our latest Data Debrief just dropped. This week we discuss how rate cuts will impact tokenized Treasuries, $ETH gas fees, AI tokens, and more. https://t.co/TdnkmRATSP — Kaiko (@KaikoData) August 19, 2024

Kaiko, spot Ethereum ETF’leri gibi talebi arttıran faktörlere rağmen artan arzın kısa vadede ETH fiyatındaki yükselişi baskılayabileceğini öngörüyor.

Ethereum ağında Nisan ayından bu yana gas ücretleri düşüyor. EIP-1559’dan kaynaklı baz ücret yakma oranının da azalmasıyla toplam ETH arzı daha da arttı. Ultrasound.money verilerine göre, ETH arzı Nisan başından bu yana %0,2 artarak 120,063 milyondan yaklaşık 120,286 milyona yükseldi. Bu, mevcut piyasa fiyatlarına göre 591 milyon dolar değerinde 223.000 ETH’nin piyasaya sürüldüğü anlamına geliyor.

Bununla birlikte Ethereum’da 2022 yılının Eylül ayında gerçekleşen Merge yükseltmesine kıyasla Ethereum arzı daha düşük seviyede.

Analitik platformu verilerine göre, ETH arzı mevcut senaryoda haftalık bazda %0,71 oranında artıyor. Bu da haftalık bazda 16.500 ETH’nin dolaşıma girdiği anlamına geliyor. Karşılaştırmak gerekirse Bitcoin ağının enflasyn oranı ise bu süreçte %0,83 olarak ölçülüyor.

Buna rağmen, mevcut modellemeler ETH arzının bu yıl sonuna kadar 120 milyonun altına inerek, deflasyonist yapısını koruyacağını öngörüyor.

ETH Fiyat Beklentileri

CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %1,74 oranında değer kazanan Ethereum (ETH) 2.663 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bununla birlikte Ethereum fiyatı dar bir aralıkta sıkışmış durumda ve 2.750 dolar direncini aşmakta zorlanıyor.

Analistler, gas ücretlerindeki bu düşüşün, ETH fiyatları için bir dip sinyali olabileceğini belirtiyor. Bitget Research baş analisti Ryan Lee, “ETH gas ücretlerinin bu denli düşük seviyelere inmesi, genellikle fiyatlarda bir dip oluşumunu işaret eder,” değerlendirmesinde bulunuyor.