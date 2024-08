Ethereum ağında işlem yapmak için ödenen gas ücretleri, son yılların en düşük seviyelerine geriledi. Bu gelişme, kullanıcılar açısından avantajlı gibi görünse de, Ethereum’un ihraç ve arz dinamiklerinde önemli etkiler yaratabilir.

Kripto araştırma şirketi Kaiko, 19 Ağustos’ta yayımladığı raporda Ethereum gas ücretlerinin beş yılın en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı. Etherscan’in Gas Tracker verilerine göre, layer-1 Ethereum ağındaki ortalama işlem ücreti şu anda 2,15 Gwei seviyesinde, yani yaklaşık 0,13 dolar. Sonuç olarak Ethereum ağındaki has ücretleri 2019’dan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Bu önemli düşüşün en önemli nedeni layer-2 çözümlerine olan talebin artması ve Mart ayında gerçekleşen Dencun güncellemesi ile layer-2 işlem ücretlerinin azalması olarak özetlenebilir.

Kaiko’nun raporuna göre, Ethereum ağ ücretlerindeki bu gerileme, Ethereum’un ihraç oranı ve gas kullanıldığında yakılan ETH miktarı üzerinde ciddi etkiler yaratabilir. Eğer ağın deflasyonist yapısı zayıflarsa, bu durum ETH fiyatı üzerinde baskı yaratabilir.

