Ethereum’un yükselişi hız kesmeden devam ederken, analistler Chicago Ticaret Borsası’ndaki (CME) doldurulmamış vadeli işlem boşluklarının fiyatı 3 bin 200 dolara taşıyabileceğini belirtiyor.

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum (ETH), son 24 saatte yüzde 5,6 artışla 2 bin 666 dolara yükseldi. Son bir ayda ise yüzde 64’lük etkileyici bir performans sergileyerek yatırımcıların dikkatini yeniden üzerine çekti. Bu yükseliş, özellikle 3 bin 200 dolar seviyesine yakın iki doldurulmamış CME vadeli işlem boşluğunu yeniden gündeme getirdi.

Hedef: 3.200 Dolar

Kripto analisti Titan of Crypto’ya göre, geçmiş veriler bu tür boşlukların zamanla fiyat tarafından doldurulduğunu gösteriyor. Teknik analizde, hafta sonu kapanışından sonra pazartesi günü yüksek açılan piyasalarda oluşan bu boşluklar, fiyat için bir mıknatıs etkisi yaratabiliyor. Ethereum’un yükseliş eğilimi sürerse bu seviyelerin test edilmesi bekleniyor.

Bir başka analist Michaël van de Poppe ise Ethereum’un 2 bin 400 dolar direncini kırdığını ve Bitcoin ile benzer şekilde 3 bin doların üzerine çıkabileceğini düşünüyor.

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Aşırı Alım Uyarısı

Öte yandan bazı uzmanlar temkinli olunması gerektiğini vurguluyor. CryptoQuant verilerine göre, yoğun işlem hacmi ve 2 bin 600 dolar seviyesindeki kâr satışları Ethereum’un kısa vadede “aşırı alım bölgesine” girmesine neden oldu. Bu da fiyatın bir süre duraksayabileceği anlamına geliyor.

Ancak uzun vadeli görünüm hâlâ güçlü görünüyor. Santiment verileri, dolaşımdaki Ethereum’ların yalnızca yüzde 5’inin merkezi borsalarda tutulduğunu, bunun da son 10 yılın en düşük seviyesi olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca, Pectra yükseltmesinin ardından ETH odaklı yatırım ürünlerine geçen hafta 205 milyon dolar giriş oldu. Bu da kurumsal yatırımcı güveninin yeniden arttığını gösteriyor.

Altcoin Sezonu mu Başlıyor?

Kripto topluluğu ise Ethereum’daki bu yükselişi yaklaşan altcoin sezonunun habercisi olarak yorumluyor. YouTuber Crypto Rover, bu hareketin diğer altcoinleri de yukarı çekebileceğini belirtirken, ARK Invest’in eski kripto başkanı Chris Burniske de Ethereum’un Bitcoin karşısındaki güçlenmesinin altcoin rallisine öncülük edebileceğini söylüyor.

Son 14 günde yüzde 37,4; son bir ayda ise yüzde 64 oranında değer kazanan ETH, hâlâ tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 29 gerisinde konumlanıyor. Analist Daan Crypto Trades, bir sonraki önemli direncin 2 bin 850 dolar olduğunu söylüyor. Bu seviyenin aşılması, Titan of Crypto’nun işaret ettiği 3 bin 200 dolarlık boşluğun doldurulmasının önünü açabilir.