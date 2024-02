Bu yıl Ethereum 10.000 doların üzerine yükselebilir mi? İşte popüler analistlerin bu konudaki görüşleri.

Analist Altcoin Gordon geride bıraktığımız Cuma günü 400 bini aşkın takipçisi bulunan X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ETH’nin yıl sonuna kadar 11.250 dolara yükseleceğini öngördü. Bu, Ethereum’un 2.500 dolarlık mevcut fiyatından 3,4 katlık bir artışa işaret ediyor.

Bitcoin’e yönelik ilgi Ekim ayından bu yana ciddi şekilde arttı. Bu artışta spot Bitcoin ETF’lerinin onayı ve Nisan ayında gerçekleşeceği öngörülen blok ödülü yarılanması etkili oldu.

Bununla birlikte spot Ethereum ETF’lerinin onaylanması da gündemde. 2022 yılının Eylül ayındaki Merge yükseltmesiyle birlikte deflasyonist bir hal alan Ethereum’da (ETH) sırada Proto-Danksharding yükseltmesi var.

Altcoin Gordon, Ethereum (ETH) fiyatının 2024 yılı sonuna kadar 11.250 dolara yükseleceğini öngörüyor. Altcoin Gordon’ın diğer altcoin tahminleri ise şu şekilde: Cardano (ADA) 27 dolar, Chainlink (LINK) 111 dolar, Ripple (XRP) 0,47 dolar.

Price targets for end of 2024

BTC $98,750

ETH $11,250

ADA $27

LINK $111

COTI $3.27

ETHEREUM $9,800

XRP $0.47

USDT $1.40

Too bullish or not bullish enough? 👀🤔

— Gordon (@AltcoinGordon) February 9, 2024