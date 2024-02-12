Bu yıl Ethereum 10.000 doların üzerine yükselebilir mi? İşte popüler analistlerin bu konudaki görüşleri.

Analist Altcoin Gordon geride bıraktığımız Cuma günü 400 bini aşkın takipçisi bulunan X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ETH’nin yıl sonuna kadar 11.250 dolara yükseleceğini öngördü. Bu, Ethereum’un 2.500 dolarlık mevcut fiyatından 3,4 katlık bir artışa işaret ediyor.

Bitcoin’e yönelik ilgi Ekim ayından bu yana ciddi şekilde arttı. Bu artışta spot Bitcoin ETF’lerinin onayı ve Nisan ayında gerçekleşeceği öngörülen blok ödülü yarılanması etkili oldu.

Ethereum supply dropping. Ethereum demand increasing. Do you understand? pic.twitter.com/txH5g9Eq4w — Gordon (@AltcoinGordon) January 18, 2024

Bununla birlikte spot Ethereum ETF’lerinin onaylanması da gündemde. 2022 yılının Eylül ayındaki Merge yükseltmesiyle birlikte deflasyonist bir hal alan Ethereum’da (ETH) sırada Proto-Danksharding yükseltmesi var.

Ethereum Fiyat Tahmini: ETH 10.000 Dolara Yükselebilir mi?

Altcoin Gordon, Ethereum (ETH) fiyatının 2024 yılı sonuna kadar 11.250 dolara yükseleceğini öngörüyor. Altcoin Gordon’ın diğer altcoin tahminleri ise şu şekilde: Cardano (ADA) 27 dolar, Chainlink (LINK) 111 dolar, Ripple (XRP) 0,47 dolar.

Price targets for end of 2024 BTC $98,750

ETH $11,250

ADA $27

LINK $111

COTI $3.27

ETHEREUM $9,800

XRP $0.47

USDT $1.40 Too bullish or not bullish enough? 👀🤔 — Gordon (@AltcoinGordon) February 9, 2024

Her ne kadar 11.250 dolarlık tahmin kulağa çılgınca gelse de daha astronomik Ethereum (ETH) tahminleri de masada. Web3 uzmanı ve melek yatırımcı Defi Dad Ethereum’un (ETH) 2024’te 20.000 dolar ile 25.000 dolar aralığına yükseleceğini öngörüyor.

Eigenlayer Staking, Dencun ve Spot Ethereum ETF’leri

Ethereum uzmanı Anthony Sassano, Forbes’a verdiği röportajda 2024 yılında neden Ethereum’da yükseliş beklediğini detaylandırdı:

Bence 2024 yılı Ethereum için harika bir yıl olacak. Çünkü EigenLayer staking’in doğuşu Mart ayında Dencun ve 4. çeyrekte Petra gibi iki önemli ağ yükseltmesi, Mayıs ayı gibi kısa bir süre içerisinde spot Ethereum ETF’lerinin piyasaya sürülmesi gibi yükselişi tetikleyecek birçok gelişme var.

CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere 2023 yılının Aralık ayında JPMorgan Ethereum’un EIP-4844 yükseltmesi nedeniyle 2024 yılında Bitcoin’den daha iyi performans göstereceğini öngörmüştü. 13 Aralık’ta tarihli raporda JPMorgan analistleri “Ethereum’un 2024 yılında kripto para piyasasında yeniden kendisini kanıtlayacağına ve pazar payını yeniden geri kazanacağına inanıyoruz.” ifadelerine yer vermişti.