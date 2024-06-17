Analistlere göre Ethereum (ETH) fiyatı yılın ilerleyen dönemlerinde 5.000 dolara yükselebilir. İşte bu Ethereum (ETH) fiyat tahminin altında yatan nedenler…

Özet:

Son dönemde yaşanan düşüşlere rağmen ETH fiyatının 2024 yılı sonuna kadar 5.000 dolara yükseleceği tahmin ediliyor. Bu tahminde ETH’nin 3.500 dolar desteğinde güçlü bir görünüm çizmesi de etkili oldu.

5.000 dolarlık fiyat tahmininde rol oynayan diğer faktörler arasında düşük RSI ve Ethereum borsa net akışındaki negatif seyir de yer alıyor. Yatırımcıların ETH’lerini borsalardan cüzdanlara çekmesi, satış baskını azaltan bir gelişme olarak yorumlanıyor. Ayrıca yatırımcıların ETH’lerini borsalardan cüzdanlara çekmesi, uzun vadede varlığa duydukları güveni gösteriyor.

Ethereum (ETH) Yeni ATH’ye Ulaşacak mı?

Tıpkı birçok kripto para gibi Ethereum (ETH) de Haziran ayında önemli fiyat düzeltmeleri kaydetti. CoinGecko verilerine göre son iki haftada %7’nin üzerinde düşüş yaşayan ETH şu anda 3.524 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ancak düşüşe rağmen sektörün önde gelen isimlerinden bazıları ETH konusundaki iyimserliklerini sürdürüyor ve 2024 yılı sonlanmadan yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi belirleyeceğine inanıyor. Bu şekilde düşünen isimlerden biri de X’teki kripto para analistlerinden Jelle.

Jelle, ETH’nin 3.500 dolar desteğinde güçlü bir görünüm sergilediğini belirterek 5.000 dolarlık fiyat tahmininde bulundu. Jelle konuyla ilgili olarak şu paylaşımı yaptı:

Çok az insan ETH’nin tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasına hazır, ancak 5.000 dolarlık hedef fiyat seviyesi ETH’de bu yıl gerçekleşebilir.

Bir diğer X analisti Ali Martinez ise balinaların son 3 haftalık zaman diliminde 700.000’i aşkın ETH satın aldığını ve bu satın almaların toplam değerinin 2,38 milyar doların üzerinde olduğunu söyledi.

Ethereum’da yükseliş öngören analistler arasında Wolf da yer alıyor. Wolf, ETH’nin yıl başından bu yana yükseliş trendinde olduğunu ve önümüzdeki aylarda ETH’deki fiyat dalgalanmalarının artacağını söyledi. ETH 2024 yılının 3. çeyrek sonuna kadar 5.000 dolara yükseleceğini tahmin etti.

Teknik Analiz Göstergeleri Neler Söylüyor?

Ethereum’da RSI ve borsa net akışı gibi teknik göstergeler de yükselişe işaret ediyor.

Fiyat hareketlerinin değişimini ve hızını ölçen RSI göstergesi, 23 Mayıs’tan bu yana 70 puanın altına düşmedi. Bu da ETH’deki aşırı alım baskısını gözler önüne seriyor.

Öte yandan ETH’de borsa net akışı da geçtiğimiz ay çoğunlukla negatif olarak gerçekleşti. Borsalardaki ETH rezervlerinin azalması, olası bir satış baskısını azaltacağımdan olumlu bir gelişme olarak yorumlanıyor.