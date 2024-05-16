Ethereum (ETH) için şimdi sırada ne var: 4.500 dolar ve 10.000 dolar hedefleri ne kadar olası?

Özet:

Ethereum (ETH) son 24 saatte %1,4 oranında değer kazanarak 3.000 doları aştı.

Ethereum’da (ETH) azalan MVRV oranı, negatif borsa net akışı ve ABD’de spot Ethereum ETF’lerinin potansiyel onayı gibi gelişmeler ETH’deki yükselişi daha da tetikleyebilir.

Ethereum (ETH) Yeni Zirvelere mi Hazırlanıyor?

Kripto para piyasası son birkaç günde önemli yükselişler yaşadı. Sonuç olarak pek çok kripto para haftanın en yüksek seviyelerine ulaştı. Günlük bazda %4’e varan yükselişler yaşayan ETH 3.000 doların üzerine yükselse de ne yazık ki bu seviyede tutunmayı başarmadı. ETH şu anda 2.988 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Popüler kripto para analisti Michael van de Poppe, Ethereum’un yükselişe hazırlandığını düşünen isimler arasında yer alıyor. van de Poppe, ETH’nin kısa bir süre içerisinde güçlü bir direnci desteğe çevireceğini söyledi.

Analist CryptoYoddha ise ETH’nin yıl sonuna kadar 10.000 doları aşacağını öngörüyor. World of Charts’a göre ETH 12 saatlik grafikte “düşen kama konsolidasyonunu” kırmaya hazırlandığını öne sürdü. World of Charts, ETH’nin önümüzdeki haftalarda 4.500 dolara doğru ilerleyeceğini tahmin etti.

Ethereum’da (ETH) Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler

ETH’de dikkat edilmesi gereken en önemli faktör Piyasa Değeri – Gerçekleşen Değer (MVRV). Bu metrik, ETH’nin değerinin düşük mü yoksa yüksek mi olduğunu belirlemek için kullanılıyor. Bu oranın yüksek olması, piyasanın zirvede olduğu şeklinde yorumlanırken düşük olması ise satın alma fırsatı olarak görülüyor.

Ethereum’da dikkat çeken bir diğer faktör ise CryptoQuant verilerine göre geride bıraktığımız ay ağırlıklı olarak gerçekleşen negatif borsa akışı. Kullanıcıların ETH’lerini merkezi borsalardan gözetimsiz kripto para cüzdanlarına çekmesi, ani satış baskısı riskini azalttığından yükseliş işareti olarak yorumlanıyor.

Son olarak SEC, kısa bir süre içerisinde ABD’deki spot Ethereum ETF’lerine ilişkin kararını açıklayacak. SEC’in spot Ethereum ETF’lerine onay vermesi, ETH fiyatını ciddi şekilde etkileyebilir.