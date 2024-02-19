Son 24 saatte en iyi performans gösteren kripto paralar arasında MATIC ve OP yer alıyor.

Lider kripto para birimi son 24 saatte %1,10 oranında değer kazandı ve yeniden 52.000 doların üzerine yükseldi. BTC hafta sonunun büyük bir bölümünde 51.000 dolar bandında işlem görüyordu.

Son 24 saatte %3,74 oranında değer kazanan Ethereum (ETH) ise 2.900 dolarla son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ethereum (ETH) günlük bazda en iyi performans gösteren kripto paralar arasında yer alıyor.

Bitcoin Yeniden 52.000 Doların Üzerine Yükseldi

Bitcoin (BTC) 11 Şubat’taki haftalık kapanışını %13’lük artışla gerçekleştirdi. Bu, 2023 yılının Ekim ayından bu yana gerçekleşen en büyük haftalık kapanış olarak kayıtlara geçti. Bununla birlikte son 7 gün de Bitcoin (BTC) için oldukça iyi geçti.

Geride bıraktığımız hafta başında 50.000 doların üzerine yükselen Bitcoin (BTC), 13 Şubat Salı günü ABD’de TÜFE verilerinin açıklanmasıyla birlikte 48.500 doların altına geriledi. Bu düşüşün ardından hızla toparlanan lider kripto para birimi 52.900 dolara kadar yükselerek son 2 yılın en yüksek fiyat seviyesini belirledi.

Ancak bu seviyede tutunmayı başaramayan Bitcoin (BTC), Cumartesi günü 50.500 dolara kadar geriledi.

Son 24 saatte %1,10 oranında değer kazanan Bitcoin (BTC) şu anda 52.315 dolardan işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1,026 trilyon dolar seviyesinde, Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti %51,8’e geriledi.

En Çok Yükselen Kripto Paralar

Ethereum (ETH) son haftalarda emin adımlarla yükseliş trendini sürdürüyor. Bu yükselişin nedenlerinden biri de spot Ethereum ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentiler olabilir. Ethereum (ETH) şu anda 2.912 dolarla son 21 ayın en yüksek seviyesinde işlem görüyor.

Ethereum ölçeklendirme çözümleri de son 24 saatte yükselişe geçti. Son 24 saatte %6,05 oranında değer kazanan Polygon (MATIC) 1 doların üzerine yükseldi. %6 oranında değer kazanan Optimism (OP) da 3,92 dolardan işlem görüyor.

DOGE, ICP, IMX ve APT de son 24 saatte %3’ün üzerinde değer kazandı.

Günün en çok yükselen altcoin’leri:

Worldcoin (WLD): %45,38 The Graph (GRT): %21,71 Fetch.ai (FET): %18,10 Stacks (STX): %14,60 Render (RNDR): %13,23 Akash Network (AKASH): %11,9 Beam (BEAM): %12,21 Blur (BLUR): %11,79 Hedera (HBAR): %10,75 Filecoin (FIL): %9,02

Son 24 saatte yaşanan gelişmeler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %1,53 oranında artarak 1,98 trilyon dolara yükseldi.