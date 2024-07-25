Spot Ethereum ETF’leri ikinci işlem gününde devasa çıkışlara sahne oldu. 23 Temmuz’da piyasaya sürülen spot Ethereum ETF’lerinde 24 Temmuz’da 133 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Sonuç olarak ETH fiyatı son 24 saatte yaklaşık %8,4 oranında değer kaybetti.

CryptoPotato olarak 23 Temmuz’daki ilk işlem gününde spot Ethereum ETF’lerine 106 milyon dolardan fazla giriş yaşandığını bildirmiştik. İlk işlem gününde 266,5 milyon dolarlık giriş yaşayan BlackRock’ın ETHA’s ve 204 milyon dolarlık giriş yaşayan Bitwise’ın ETHW’si dikkat çekmişti. Bu girişler, Grayscale’ın ETHE fonunda yaşanan 484 milyon dolarlık çıkışları dengeleyerek ilk işlem gününde spot Ethereum ETF’leri için olumlu bir tablo yaratmıştı.

Ancak, 24 Temmuz’da yani Ethereum ETF’lerinin ikinci işlem gününde her şey altüst oldu. Öyle ki 24 Temmuz’da Grayscale’in Ethereum ETF’inde 326,9 milyon dolarlık çıkış yaşanırken diğer ETF’lere olan talep yok denecek kadar azdı. Sonuç olarak spot Ethereum ETF’lerinin ikinci işlem gününde 133 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. En etkileyici performansı 74,5 milyon dolarlık girişle Fidelity’nin FETH fonu kaydetti.

Ethereum ETH Neden Düşüyor?

Elbette spot Ethereum ETF’lerinin hayal kırıklığı yaratan bu performansı, ETH fiyatını da olumsuz etkiledi. ETH günlük bazda 3.500 dolardan 3.130 dolara geriledi. Bu günlük bazda yaklaşık %8’lik değer kaybı anlamına geliyor. Ethereum’da son 24 saatte yaklaşık 100 milyon dolarlık long pozisyon tasfiye edildi.

Hatırlanacağı üzere bazı kaynaklar, spot Ethereum ETF’lerinin işlem görmeye başlamasının tıpkı BTC ETF’lerinde olduğu gibi “söylentiyle al, haberle sat” etkisi yaratabileceğini öne sürmüştü.