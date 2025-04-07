Analistler, Ethereum’un (ETH) 2025 yılının Mayıs ayında 3.000 doları aşabileceğine inanıyor.

7 Nisan Pazartesi günü Avrupa piyasaları, Asya piyasalarındaki sert satış dalgasını takip ederek düşüşle açıldı. Günün ilerleyen saatlerinde New York borsalarının da benzer dalgalı bir seyir izlemesi beklenirken, kripto piyasası genel değerlemede %12’lik bir düşüşle yaklaşık 2,45 trilyon dolara geriledi.

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Son 24 saatte Ethereum (ETH), %20’ye yakın bir düşüşle 1.467 dolar seviyesine geriledi. Özellikle Binance ve Bybit borsalarında yoğunlaşan satış emirleri, büyük sermayeli altcoin’de sert düşüşe yol açtı. Ethereum’un tam seyreltilmiş piyasa değeri şu anda 176 milyar dolar civarında.

Bu sert düşüşle birlikte, Ethereum kaldıraçlı işlemlerinden yaklaşık 400 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Tasfiyelerin büyük kısmını, uzun pozisyon taşıyan yatırımcılar oluşturdu.

Ethereum Neden Düşüyor?

Geniş Piyasa Satışı: Piyasalardaki korku göstergesi olarak bilinen CBOE Volatilite Endeksi (VIX), son 24 saatte %28 artarak 58,28 seviyesine yükseldi. Bu durum, önümüzdeki 30 gün için piyasada daha fazla satış baskısı beklendiğine işaret ediyor. Bitcoin (BTC), bu yazı yazılırken 75.000 doların altını test etmiş durumda. Ethereum’un Bitcoin ile fiyat korelasyonu yaklaşık 0,74 seviyesinde olduğundan, ETH için de düşüş kaçınılmaz oldu. Balina Satışları: Zincir üstü veriler, Ethereum balinalarının satış baskısına dayanamayarak tasfiye olduğunu ortaya koyuyor. Sadece son 24 saatte 342 milyon dolardan fazla uzun pozisyon, balinalar tarafından kaybedildi. Makroekonomik Gelişmeler: ABD ile Çin arasında süregelen küresel ticaret savaşı, kripto piyasalarını da etkiledi. Geçtiğimiz hafta görece istikrarlı seyreden piyasa, bu hafta beklenen yeni karşı hamlelerle birlikte tekrar negatif bölgeye döndü. Uzmanlara göre piyasalarda bir süre daha olumsuz hava hâkim olabilir.

Şimdi Sırada Ne Var?

Donald Trump yönetimi, ABD ekonomisinin önümüzdeki yıllarda büyüyeceğini öngörüyor. Kripto piyasası ise bu geniş tabloya göre hareket ederek, bir noktada toparlanma yaşayabilir.

Teknik analizlere göre Ethereum, hem dolar hem de Bitcoin karşısında önümüzdeki günlerde düşüşünü sürdürebilir. ETH, son 24 saatte 1.790 doların üzerindeki desteği kırdı.

Ünlü analist Benjamin Cowen, Ethereum’un fiyatının %10-15 arasında daha gerileyebileceğini, ardından ise tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru parabolik bir yükselişin başlayabileceğini öngörüyor.