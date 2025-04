Analistler, Ethereum’un (ETH) 2025 yılının Mayıs ayında 3.000 doları aşabileceğine inanıyor.

7 Nisan Pazartesi günü Avrupa piyasaları, Asya piyasalarındaki sert satış dalgasını takip ederek düşüşle açıldı. Günün ilerleyen saatlerinde New York borsalarının da benzer dalgalı bir seyir izlemesi beklenirken, kripto piyasası genel değerlemede %12’lik bir düşüşle yaklaşık 2,45 trilyon dolara geriledi.

İlgili: Ethereum (ETH) Fiyat Tahminleri: 2025-2030

Son 24 saatte Ethereum (ETH), %20’ye yakın bir düşüşle 1.467 dolar seviyesine geriledi. Özellikle Binance ve Bybit borsalarında yoğunlaşan satış emirleri, büyük sermayeli altcoin’de sert düşüşe yol açtı. Ethereum’un tam seyreltilmiş piyasa değeri şu anda 176 milyar dolar civarında.

Bu sert düşüşle birlikte, Ethereum kaldıraçlı işlemlerinden yaklaşık 400 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Tasfiyelerin büyük kısmını, uzun pozisyon taşıyan yatırımcılar oluşturdu.

Donald Trump yönetimi, ABD ekonomisinin önümüzdeki yıllarda büyüyeceğini öngörüyor. Kripto piyasası ise bu geniş tabloya göre hareket ederek, bir noktada toparlanma yaşayabilir.

Overlaying #SPX in 1989-1990 with #ETH today.

Want #ETH / #BTC to go up?

Send ETH/USD home and then it can. pic.twitter.com/wGMe0R8VRK

— Benjamin Cowen (@intocryptoverse) February 21, 2025