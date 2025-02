Ethereum, Chicago Board Options Exchange’in (CBOE), stake destekli ETH borsa yatırım fonu (ETF) için başvuruda bulunmasının ardından yüzde 8 yükseldi. 12 Şubat’ta yapılan başvuru, ABD’de Ethereum tabanlı ETF’lerde stake işleminin önünü açabilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

CBOE BZX Borsası, varlık yöneticisi 21Shares adına “21Shares Core Ethereum ETF” isimli ürün için SEC’e (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) 19b-4 başvurusunda bulundu. Daha önce ARK 21Shares Ethereum ETFadıyla bilinen bu fon, yatırımcıların Ethereum varlıklarını stake etmelerine olanak tanıyacak.

Bloomberg ETF analisti James Seyffart, başvurunun önemine dikkat çekerek “SEC’e staking izni talebiyle yapılan ilk ETF başvurusu olabilir” dedi. “Bu başvurunun nihai kararı muhtemelen Ekim ayının sonuna kadar açıklanacak.”

