Ethereum, Chicago Board Options Exchange’in (CBOE), stake destekli ETH borsa yatırım fonu (ETF) için başvuruda bulunmasının ardından yüzde 8 yükseldi. 12 Şubat’ta yapılan başvuru, ABD’de Ethereum tabanlı ETF’lerde stake işleminin önünü açabilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

CBOE, Stake Destekli ETF İçin Resmi Başvuruyu Yaptı

CBOE BZX Borsası, varlık yöneticisi 21Shares adına “21Shares Core Ethereum ETF” isimli ürün için SEC’e (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) 19b-4 başvurusunda bulundu. Daha önce ARK 21Shares Ethereum ETFadıyla bilinen bu fon, yatırımcıların Ethereum varlıklarını stake etmelerine olanak tanıyacak.

Cboe files 19b-4 seeking SEC approval of *staking* in 21Shares Core Ethereum ETF… pic.twitter.com/1xp3ealoH1 — Nate Geraci (@NateGeraci) February 12, 2025

Bloomberg ETF analisti James Seyffart, başvurunun önemine dikkat çekerek “SEC’e staking izni talebiyle yapılan ilk ETF başvurusu olabilir” dedi. “Bu başvurunun nihai kararı muhtemelen Ekim ayının sonuna kadar açıklanacak.”

NEW: I believe this is the first ETF to file with the SEC and request the ability to permit Staking. @21Shares pic.twitter.com/fZIqDcd7PE — James Seyffart (@JSeyff) February 12, 2025

Staking, Yatırımcıların Lehine Olabilir

Bu yeni ETF modeli, fonda tutulan ETH’lerin staking getirilerinin fon geliri olarak işlendiği bir mekanizma sunacak. Staking sürecinde, güvenilir hizmet sağlayıcılar kullanılacak ve yatırımcılar fondan ek kazançlar elde edecek.

Bu ETF, “staking hizmeti sunan” diğer modellerden bazı yönleriyle farklılık gösteriyor:

Sadece fonun kendi Ethereum varlıkları stake edilecek.

Diğer kuruluşlarla ETH havuzu oluşturulmayacak.

Garantili getiri vaat edilmeyecek.

Slashing riskleri sübvanse edilmeyecek.

CBOE BZX Borsası, varlık yöneticisi 21Shares adına yapılan ETF başvurusunda şu ifadeler yer aldı:

“Trust’ın Ethereum’unu stake etmemesi, ek ücretsiz ETH alma hakkından feragat etmek anlamına gelir. Bu durum, bir hisse senedi ETP’sinin sahip olduğu şirketlerden temettü almayı reddetmesine benzer.”

Donald Trump’ın ABD Başkanı olarak göreve gelmesiyle ülkedeki düzenleyicilerin kripto paralara yönelik yaklaşımı 180 derece değişti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) geride bıraktığımız ay Hester Peirce liderliğinde kripto düzenlemelerini geliştirmek amacıyla yeni bir görev gücü oluşturdu. Kripto Anne olarak tanınan Peirce daha önce, staking ETF’lerinin yeni yönetim altında onay alabileceğine işaret etmişti.

ETH Yükseliş Yaşasa da Hala Düşüş Trendinde

21Shares’ın stake destekli Ethereum ETF başvurusu, ETH fiyatında %8’e varan önemli bir yükselişi tetikledi. CoinGecko verilerine göre, ETH 12 saat içinde yüzde 8 artarak 2.565 dolardan 2.790 dolara kadar yükseldi.

13 Şubat Perşembe günü itibariyle 2.675 dolar seviyesinde işlem gören ETH, hala düşüş trendinde. Varlık, Ocak ayında kaydettiği 3.700 dolarlık zirve seviyesinden bu yana yüzde 26 değer kaybetmiş durumda. Son dönemde olumlu haber akışına rağmen, bu düşüş trendi tersine dönmüş değil.

ETF’lerde Karışık Sinyaller

Kurumsal yatırımcıların Ethereum’a yönelik ilgisi dalgalı bir seyir izliyor. ABD merkezli spot Ethereum ETF’leri, çarşamba günü ikinci kez net çıkış kaydetti.

Grayscale’in ETHE fonundan 30 milyon dolar çekildi.

Fidelity’nin FETH fonundan yaklaşık 11 milyon dolar çıktı.

BlackRock’ın ETHA fonunda ise herhangi bir giriş veya çıkış yaşanmadı.

Bununla birlikte, Goldman Sachs’in Ethereum yatırımlarını artırdığı ve BlackRock ile Fidelity ETF’lerinde toplam 500 milyon dolarlık ETH bulundurduğu bildirildi. Ethereum’da bireysel yatırımcı ilgisi azalırken kurumsal yatırımcı ilgisinin devam etmesi, uzun vadeli görünüm açısından kritik bir faktör olarak yorumlanıyor.

Ethereum, bireysel yatırımcılar açısından belirsizliğini korurken, kurumsal yatırımcıların ilgisinin devam etmesi, varlığın uzun vadeli görünümü açısından kritik bir faktör olmaya devam ediyor.