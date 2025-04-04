Düşük ağ aktivitesi, azalan işlem ücretleri ve yavaşlayan ETH yakım oranı, Ethereum üzerindeki enflasyonist baskıları artırarak fiyat düşüşünü tetikliyor.

Ethereum ekosistemi son aylarda zor bir süreçten geçiyor. ETH, 2020’den bu yana görülmemiş seviyelere geriledi ve Bitcoin (BTC) ile diğer büyük altcoin’lere kıyasla ciddi şekilde değer kaybediyor. Dahası, bu düşüşün yakın zamanda duracağına dair bir işaret de yok.

Piyasa analiz platformu CryptoQuant, Ethereum’un değer kaybetmesinin en büyük nedenlerinden birinin azalan ağ aktivitesi olduğunu belirtiyor. Süregelen düşük işlem hacmi, Ethereum’un enflasyon oranını yükseltiyor ve uzun vadede değer kaybına yol açıyor.

Düşen Ağ Aktivitesi

Ethereum ağındaki aktif adres sayısı yılın başından bu yana istikrarlı bir şekilde azalıyor. Bunun yanı sıra, işlem ücretleri ve blok başına ortalama ücretler de rekor seviyelerde düşüş yaşadı.

Düşük işlem ücretleri ve azalan aktif adresler nedeniyle ETH yakım oranı, Ethereum’un Merge güncellemesinden bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Hatırlanacağı üzere Ethereum, ETH arzını azaltmak ve uzun vadede deflasyonist bir yapıya kavuşmak için bir yakım mekanizması geliştirmişti. Bu süreçte, işlem ücretlerinin bir kısmı yakılarak dolaşımdan kaldırılıyor.

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Ağın Proof-of-Work (PoW) modelinden Proof-of-Stake (PoS) sistemine geçiş yaptığı Merge güncellemesi, yakım mekanizmasını daha da güçlendirmeyi amaçlıyordu. Ancak geçen yıl gerçekleşen Dencun güncellemesi, işlem ücretlerini düşüren yeni bir teknoloji (blobs) getirdi. Bunun sonucunda daha az ETH yakıldı ve daha fazla ETH üretildi, bu da Ethereum’u yeniden enflasyonist hale getirdi.

Merge sonrası en düşük ETH yakım seviyesine ulaşıldığı için, enflasyonist baskılar Ethereum’un fiyatı üzerinde giderek daha fazla etkili olmaya başladı.

CryptoQuant analistlerinden EgyHash, bu durumu şu sözlerle açıklıyor:

“Ethereum’un son dönemdeki zayıf performansı büyük ölçüde düşen ağ aktivitesiyle bağlantılı. Aktif adres sayısındaki azalma ve işlem ücretlerinin düşmesi, Dencun güncellemesi sonrası düşük yakım oranıyla birleşince Ethereum üzerindeki enflasyonist baskıyı artırıyor ve fiyatı aşağı çekmeye devam ediyor.”

EgyHash’e göre ise kripto para biriminin yeniden toparlanma şansı, ancak ağ aktivitesinin artmasıyla mümkün olabilir. Daha fazla aktif adres, daha yüksek işlem ücretleri ve daha fazla ETH yakımı, fiyatı destekleyebilir.