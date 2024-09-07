ETH son 12 ayda yüzde 46, yıl başından beri ise daha düşük olsa da değer kazandı. Fakat altcoin sezonu başlayınca fiyatını etkileyebilecek bazı faktörler bulunuyor.

Ethereum Dencun güncellemesiyle layer 2 (L2, katman 2) blockchain’lere getirilen düşük masraflı blob’lar, ağ ölçeklenmesini hızlıca iyileştirdi. Bunun sonucunda Ethereum’un merkeziyetsiz akıllı sözleşme ekosisteminde faaliyet düzeyi fırladı.

Ethereum’un ana katmanındaki gas ücretleri de güncellemeden beri epey düştü. Doğrulayıcıların geliri düşmüş olsa da L2’ler adeta canlandı.

Mart ayında gerçekleştirilen Dencun sonrası, Ethereum L2’lerin aylık aktif kullanıcı sayısı iki katına çıktı. Base, Mantra, Starknet, Blast ve OP kullanma ücretleri epey düştü.

Fakat Ether fiyatı, bu yıl yaşanan gelişmeleri yansıtmada başarısız oldu. Bu hafta 2.400 doların altına gerileyen altcoin, şubat ayı seviyelerine döndü. Kıyaslamak gerekirse, Bitcoin bir miktar daha iyi performans gösteriyor.

Peki ETH fiyatı, kısa vadede düşmeyi sürdürecek mi? Gelin eylül ayında fiyatı etkileyebilecek yedi faktöre göz atalım.

Ethereum’a Yeni Wrapped Bitcoin Geldi

Natively put your idle BTC to work on Ethereum. 21BTC on Ethereum gives you:

• BTC that's native to Ethereum

• No Lock-And-Mint technology

• 100% Backed by BTC

• Institutional-grade security

• Deep liquidity

• Operational excellence Here's what you need to know👇🧵(/5) pic.twitter.com/CGY97mqeut — 21.co (@21co__) September 3, 2024

Bitcoin ETF şirketi 21Shares’in sahibi 21co, Ethereum üzerinde yeni bir Wrapped Bitcoin varlığı piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Ethereum tabanlı BTC, kripto parayı Bitcoin ağında geliştirilmesi ve kullanılması mümkün olmayan birçok uygulamada kullanmayı mümkün kılıyor.

Ethereum; finans, sigorta, sözleşmeler, tedarik zinciri yönetimi, oyun ve veritabanları gibi birçok alanda çözümlere ev sahipliği yapıyor.

Kurumsal Yaygınlık Artıyor

Wall Street, Ethereum ETF’lere şimdiye kadar çok sınırlı ilgi gösterdi. ETF’lerden sürekli fon çıkması, ETH fiyatını da baskılıyor.

Ancak, Solana ve Cardano gibi rakipler değerlendirilse de Ethereum, Bitcoin’in ardından kurumsal yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği ikinci kripto varlığı temsil ediyor.

Ethereum’un destekçilerinden Adriano Feria, X üzerinden şöyle açıkladı:

Ethereum’dan şüphe duyanlara duyurulur, ETH; Coinbase, Circle, BlackRock ve son olarak Sony gibi devlerin liderlik ettiği kurumsal yatırımcılar arasında giderek yaygınlık kazanıyor.

Sony, geçtiğimiz ay Ethereum katman 2 blockchain ağı Soneium’u geliştirdiğini duyurmuştu.

Ethereum Fiyatı İndirimli

ETH için yüzde 22 değer kaybettiği ağustos ayı, son iki yıldır geçirdiği en kötü aydı. Ortalamaya dönme teorisine göre fiyat, zamanla ortalama trende dönme eğiliminde olacak. Bu da yakında ralli yaşanabileceği anlamına geliyor.

CoinGecko’nun araştırmasına katılan analistlere göre ETH, mevcut durumda olması gerekenden düşüğe satılıyor.

What is Ethereum's price prediction for 2024? 👀 Our latest study reveals that top analysts, outlets, and fund managers predict #Ethereum will average $6,404 by the end of 2024. Read the full study: https://t.co/FzuIYpuE9D pic.twitter.com/Lj5TXYtqkF — CoinGecko (@coingecko) August 16, 2024

Fed Politikası Değişecek

Fed Başkanı Jerome Powell, ağustos ayında faiz oranlarını indirme vakti geldiğini söyledi. Faiz oranlarının düşmesi, dolar arzının artması demek.

Artan dolar arzı ise kripto paralar gibi riskli varlıklara daha fazla yatırım yapılmasını, dolayısıyla fiyatların artmasını sağlayabilir.

The fact that new coins are produced means the money supply increases by a planned amount, but this does not necessarily result in inflation. If the supply of money increases at the same rate that the number of people using it increases, prices remain stable. — Satoshi Nakamoto Quotes (@QuotesNakamoto) July 5, 2024

Eylül Ayı Düşüş Ayı

Eylül ayı finansal piyasalar için tarihsel olarak zayıf geçen bir ay. Borsalar son 98 yıldır yalnızca eylül ayında negatif getiri sağlıyor.

Kripto paralar eylül ayını genelde ya yatay seyir ile ya da düzeltme ile geçiriyor. Dolayısıyla bu ay ETH satıp kâr almak için olmasa da alım yapmak için uygun bir ay olabilir.

Seçim Belirsizliği Sürüyor

ABD’de kasım ayında başkanlık seçimleri düzenlenecek. Kripto para topluluğunun katılımcı ve yöneticileri, ağırlıklı olarak Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ı destekliyor.

Seçim çalışmalarında şimdiye kadar verilen vaatlere bakacak olursak, Harris’in kazanması ürün fiyatların artması, vergilerin yükselmesi ve daha sıkı düzenlemeler getirilmesi ile sonuçlanabilir.

Trump’ın kazanması ise ABD’yi dünyanın geri kalanıyla ticaret savaşına sokabilir. Bu türden son savaş, Wall Street’e epey pahalıya patlamıştı.

Bitcoin Piyasayı Yönlendiriyor

Tek başına kripto piyasasının toplam değerinin neredeyse yarısından sorumlu olan, ilk ve en büyük kripto para Bitcoin, diğer tüm kriptolar gibi Ether’i de etkiliyor.

BTC piyasasında tarihsel verilere ve halving’den beri geçen süreye dayalı olarak, önümüzdeki aylarda ralli başlaması bekleniyor. Beklenen ralli, ETH’yi de yukarı taşıyabilir.