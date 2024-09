ETH son 12 ayda yüzde 46, yıl başından beri ise daha düşük olsa da değer kazandı. Fakat altcoin sezonu başlayınca fiyatını etkileyebilecek bazı faktörler bulunuyor.

Ethereum Dencun güncellemesiyle layer 2 (L2, katman 2) blockchain’lere getirilen düşük masraflı blob’lar, ağ ölçeklenmesini hızlıca iyileştirdi. Bunun sonucunda Ethereum’un merkeziyetsiz akıllı sözleşme ekosisteminde faaliyet düzeyi fırladı.

Ethereum’un ana katmanındaki gas ücretleri de güncellemeden beri epey düştü. Doğrulayıcıların geliri düşmüş olsa da L2’ler adeta canlandı.

Mart ayında gerçekleştirilen Dencun sonrası, Ethereum L2’lerin aylık aktif kullanıcı sayısı iki katına çıktı. Base, Mantra, Starknet, Blast ve OP kullanma ücretleri epey düştü.

Fakat Ether fiyatı, bu yıl yaşanan gelişmeleri yansıtmada başarısız oldu. Bu hafta 2.400 doların altına gerileyen altcoin, şubat ayı seviyelerine döndü. Kıyaslamak gerekirse, Bitcoin bir miktar daha iyi performans gösteriyor.

Peki ETH fiyatı, kısa vadede düşmeyi sürdürecek mi? Gelin eylül ayında fiyatı etkileyebilecek yedi faktöre göz atalım.

