Balinalar agresif bir şekilde Ethereum (ETH) satın alıyor. Acaba bizim bilmediğimiz bir şey mi biliyorlar?

Ethereum (ETH) fiyatı 30 günü aşkın süredir düşüş trendinde, dolayısıyla ETH bu süreçte %10’dan fazla değer kaybı yaşadı. Öte yandan Ethereum son iki hafta boyunca oldukça sessizdi. Bu da olası bir toplarlanma ihtimalini daha da zayıflatıyor.

Ancak zincir üstü veriler ise bunun tam tersini söylüyor. Akıllı para, düzenli bir şekilde Ethereum (ETH) biriktiriyor. Bu da akıllara “Balinaların bildiği ve bizim bilmediğimiz bir şey mi var?” sorusunu getiriyor.

Balinalar Yüklü Miktarda Ethereum Alıyor

Blockchain analitik şirketi Lookonchain verilerine göre balinalar, son birkaç ayda önemli anlarda kilit alımlar gerçekleştirdi. Örneğin 1 Temmuz’da SEC’in Spot Bitcoin ETF beklentilerine ilişkin açıklamalarından kısa bir süre önce bir balina 15,2 milyon dolar değerinde ETH satın aldı.

5 Eylül’de de bir balina Binance borsasına 36 milyon USDT yatırdıktan kısa süre sonra 15,9 milyon dolarlık ETH çekimi gerçekleştirdi.

Lookonchain, bu hareketliliklerle ilgili olarak balinaların dip fiyat seviyelerinden Ethereum (ETH) topladığı sonucuna vardı.

Hepsi Bu Kadarla Sınırlı Değil

Lookonchain ayrıca 1inch Yatırım Fonu cüzdanının adresini ilişkin verileri de paylaştı.

Veriler, 1inch’in 5 Eylül tarihinde 4,75 milyon dolar değerinde 2.922 ETH satın aldığını gösteriyor. 1inch cüzdanları kısa bir süre sonra 5 milyon USDT değerinde 3076 ETH daha satın aldı.

En son verilere göre 1inch Yatırım Fonu’nda yaklaşık 26,8 milyon USDT değerinde yaklaşık 20,5 milyon ETH bulunuyor.