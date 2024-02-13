Ethereum (ETH) fiyatı son dönemde yükselişe geçerken, herkesin aklında tek bir soru var: 3 bin dolar mümkün mü?

ETH, alıcıların piyasaya geri dönmesiyle bu yıl henüz görmediği fiyat seviyelerine yükselebilir.

Kilit destek seviyeleri: 2.500 dolar

Kilit direnç seviyeleri: 2.720 dolar, 3 bin dolar

Alıcılar Geri Döndü

Son 24 saatte yüzde 2,5 değer kazanan ETH, mevcut durumda ocak ayının da zirve seviyesi olan 2.700 doları hedefliyor. Piyasaya satıcıların dönmesi durumunda, Ether için 2.500 dolarda güçlü bir destek var.

Bu Rallinin Hedefleri

Boğalar 2.700 doları kırmayı başarabilirse, Ether de yeni zirve seviyelere ulaşmaya devam edebilir. Ayrıca bir sonraki büyük hedefi olan 3 bin dolara doğru da önü açılır. İvme göstergeleri, fiyat hareketinin süreceğine işaret ediyor.

Günlük RSI Fazla Yükseldi

Güncel ETH rallisinde günlük RSI 70 puanın üzerine çıktı. Bu durum piyasaya alıcıların hakim olduğunu gösterdiği gibi, yakın gelecekte hafif bir düzeltme de yaşanabileceğine işaret ediyor. Satıcıları tetikleyebilecek kilit direnç seviyelerini yakından takip edin.

Büyük bir güç gösteren Ether 2.700 doları kırabilirse, alıcılar da fiyatı düzeltme öncesi 3 bin dolara taşımaya çalışacaktır.