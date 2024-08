Ethereum (ETH), son piyasa düzeltmesi sırasında en büyük değer kayıplarından birini yaşadı ve birkaç gün içinde değerinin neredeyse üçte birini kaybetti. Bitcoin, Mart ayında gördüğü zirveden bu yana değerini büyük ölçüde geri kazanırken, Ethereum bu hızlı düşüşün izlerini silmekte zorlanıyor.

Piyasa uzmanları, Ethereum’un 2024 yılı boyunca dalgalı bir performans sergileyip sergilemeyeceğini veya Bitcoin’in izinden giderek yıl sonuna kadar toparlanıp toparlanamayacağını tartışıyor.

Ethereum’un tarihi fiyat performansı incelendiğinde, 2015 yılında 1 doların altında başlayan serüveni, 2016’da 10 dolara, 2017’de ise 100 dolara ulaştı. 2021 yılının Kasım ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4.815 dolara çıkan Ethereum, 2023 yılında 4.000 dolara kadar yükseldi. Ancak, ardı ardına gelen piyasa düzeltmeleri Ethereum’da büyük kayıplara neden oldu.

Güncel duruma bakıldığında, kripto piyasasında yaklaşık 500 milyar dolarlık bir kayıp yaşandı ve Ethereum, 2.665 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Yatırımcılar arasında süregelen belirsizlik, özellikle büyük ölçekli Ethereum alımlarına dikkat çekiyor.

Bununla birlikte, Ethereum ağındaki işlem ücretlerinin (gas fees) keskin düşüşü, ağın güvenliği ve uzun vadeli istikrarı konusunda endişelere neden oluyor. Ağustos ayında, Ethereum ETF’leri üç gün üst üste olumlu girişler kaydederken, daha sonra önemli çıkışlar yaşandı.

Bu belirsizlik ortamında, bazı analistler Ethereum’un önümüzdeki dönemde daha fazla değer kaybedebileceği uyarısında bulunuyor. Ünlü trader Peter Brandt, Ethereum fiyatının 1.625 dolara kadar düşebileceğini öngörüyor. Ancak piyasa hareketlerinin her zaman tahmin edildiği gibi gelişmeyebileceği göz önüne alındığında, bu durumun nasıl sonuçlanacağı belirsizliğini koruyor.

