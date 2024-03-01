Kripto para piyasındaki ralliyle birlikte Ethereum (ETH) da son 26 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Böylelikle analistler ETH’deki bir sonraki hedef fiyat seviyelerini tartışmaya başladı.

Önde gelen teknik analistlerden Michael van de Poppe, altcoin sezonunun başlamasıyla ETH’nin de beklenen rallisine başlayacağına inanıyor.

Twitter’da (X) 697.000’i aşkın takipçisi bulunan Michael van de Poppe, yatırımcıların odak noktasının Bitcoin’den altcoin’lere kaymasıyla birlikte ETH’nin 5.000 doları aşabileceğine inanıyor.

#Altcoin market capitalization is slowly moving upwards. The upside could be captured on Bitcoin, meaning a rotation towards altcoins. Therefore, Ethereum to $4,500-5,000 is likely, while altcoins will accelerate with 2-4x returns. pic.twitter.com/FKEaPpjrZv — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) February 29, 2024

Bitcoin (BTC) 64.000 dolara yükselirken Ethereum ağındaki katman-2’lerin TVL’si de yeni zirvelere ulaştı. Doğal olarak bu artış, ETH fiyatındaki yükselişte etkili oldu.

Bu hafta başta WIF, PEPE gibi memecoin’ler olmak üzere altcoin’lerde kayda değer yükselişler yaşandı. Son 24 saatte %10’a varan değer kazanan 134 doları aştı.

Bitcoin’de Fiyat Düzeltmesi Kapıda mı?

Michael van de Poppe, kurumsal yatırımcıların talebinin artmasıyla BTC’de yaşanan yükselişlerin yerini fiyat düzeltmesine bırakabileceğini düşünüyor. Michael van de Poppe Bitcoin’de (BTC) olası düzeltme seviyeleri olarak 53.000 dolar ve 46.000 dolara işaret etti.

Bitcoin’in bu seviyelere gerileyebileceğini düşünen tek analist Michael van de Poppe değil. Matrixport’un kurucu ortağı Daniel Yan de nisan ayı sonlarında BTC’de %15’lik bir fiyat düzeltmesi yaşanabileceğini öngörüyor.

Daniel Yan Bitcoin’de 52.000 dolar ile 53.000 dolar seviyelerine işaret ediyor.

Bir diğer popüler analist Ali_Charts da Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda balinaların kâr satışı yapabileceğine dikkat çekti. Ali_Charts TD Sequential göstergesinin dört saatlik grafikte satış sinyali verdiğini ve 15 Şubat’tan bu yana her satış sinyalinin ardından BTC fiyatının %1,5 ile %4,20 arasında fiyat düzeltmesine gittiğini belirtti.

Bitcoin’in (BTC) aylık yaklaşık 20.000 dolar değer kazandıktan sonra fiyat düzeltmesine gidip gitmeyeceğini zaman gösterecek.