Kripto para piyasındaki ralliyle birlikte Ethereum (ETH) da son 26 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Böylelikle analistler ETH’deki bir sonraki hedef fiyat seviyelerini tartışmaya başladı.

Önde gelen teknik analistlerden Michael van de Poppe, altcoin sezonunun başlamasıyla ETH’nin de beklenen rallisine başlayacağına inanıyor.

Twitter’da (X) 697.000’i aşkın takipçisi bulunan Michael van de Poppe, yatırımcıların odak noktasının Bitcoin’den altcoin’lere kaymasıyla birlikte ETH’nin 5.000 doları aşabileceğine inanıyor.

#Altcoin market capitalization is slowly moving upwards.

The upside could be captured on Bitcoin, meaning a rotation towards altcoins.

Therefore, Ethereum to $4,500-5,000 is likely, while altcoins will accelerate with 2-4x returns. pic.twitter.com/FKEaPpjrZv

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) February 29, 2024