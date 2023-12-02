ChatGPT, Ethereum’un 2024 yılında yeni zirvelere yükselme potansiyeli olduğunu ancak bu tür tahminlere karşı temkinli yaklaşılması gerektiğini düşünüyor.

Özet:

Ethereum şu anda 2.100 dolar bandında işlem görüyor. Piyasa trendleri ile teknolojik gelişmeler, özellikle de proof-of-stake’e (PoS) geçiş gibi çeşitli faktörlerin etkisiyle varlığın 2024 yılında yeni zirvelere ulaşma potansiyeli bulunuyor.

ChatGPT’ye göre Ethereum fiyatı gelecekte düzenleyicilerin katı tutumundan olumsuz etkilenebilir. Bununla birlikte olumlu gelişmeler de sermaye girişini arttırabilir. ChatGPT, makroekonomik gelişmeler ve yatırımcıların piyasa hissiyatı da ETH fiyatında önemli bir rol oynayacağı görüşünde.

ChatGPT’ye göre piyasa değeri sıralamasında Ethereum’un Bitcoin’i geçmesi benimseme oranları ve ağ yükseltmeleri gibi faktörlere bağlı olarak belirsizliğini koruyor. Bitcoin şu anda Ethereum’dan yaklaşık 3 kat daha yüksek bir piyasa değerine sahip.

Ethereum (ETH) Kaç Dolara Yükselebilir

Ethereum ağının yerel kripto para birimi Ether (ETH) 2 Kasım itibariyle 2.100 dolar bandında işlem görüyor. Yatırımcılar, artan boğa sezonu beklentileriyle birlikte Ether (ETH) fiyatının 2024 yılında nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyor. Biz de bu kapsamda Ether (ETH) fiyatının 2024 yılında yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi belirleyip belirleyemeyeceğini OpenAI’ın yapay zeka tabanlı sohbet botu ChatGPT’ye sorma kararı aldık.

ChatGPT, bir takım faktörlerin gerçekleşmesi durumunda Ether (ETH) fiyatının yeni rekorlar kırabileceğini düşünüyor. ChatGPT’ye göre Ethereum ağının proof-of-work’ten (PoW), proof-of-stake’e (PoS) geçişi gibi faktörler, varlığı yükselişe geçirebilir.

ChatGPT, düzenleyicilerin ve düzenlemelerin Ether (ETH) fiyatı üzerinde etkili olabileceğine değindi. Olumlu düzenleyici hamlelerin kurumsal yatırımcı girişini tetikleyebileceğini belirten ChatGPT, tam tersi bir durumda ise ETH fiyatının olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekiyor.

ChatGPT, ETH fiyatını etkileyebilecek diğer faktör arasında piyasa hissiyatı, ana akım benimsenmesi ve varlığın tarihsel performansını gösterdi.

ChatGPT son olarak diğer kripto para birimlerinde yaşanabilecek olası yükselişlerin de ETH fiyatını olumlu etkileyebileceğine dikkat çekti. ChatGPT konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Bu faktörler göz önüne alındığında, Ethereum’un yeni zirvelere ulaşma potansiyeli olsa da, bu tür tahminlere temkinli yaklaşmak ve kripto para birimi yatırımlarının doğasında var olan riskleri ve belirsizlikleri göz önünde bulundurmak önemlidir.

Ethereum, Bitcoin’i Geçebilir mi?

En çok merak edilen sorulardan biri de Ethereum’un gelecekte Bitcoin’in piyasa değerini geçmeyi başarıp başaramayacağı. Bu kapsamda ChatGPT’ye önümüzdeki 5 yıllık süreçte Ethereum’un Bitcoin’in piyasa değerini geçmeyi başarıp başaramayacağını sorduk.

ChatGPT bunun benimsenme oranları, ağ yükseltmeleri gibi çeşitli faktörlere bağlı olduğunu ifade etti. ChatGPT, makroekonomik gelişmelerin, enflasyon oranlarının ve finansal konuların da dikkate alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Bitcoin’in (BTC) piyasa değeri şu anda 750 milyar doların üzerinde. Ethereum’un piyasa değeri ise 250 milyar dolar seviyesinde. Bu nedenle Ethereum’un Bitcoin’i geçebilmesi için neredeyse 3 katlık bir artış yaşayarak piyasa değerini 500 milyar dolar arttırması gerekiyor.