Ethereum, bu yıl ekosistemini sarsan korku, belirsizlik ve şüphe (FUD) bulutlarını hızla dağıtarak yükselişe geçti. Coingecko verilerine göre son bir haftada %38 oranında değer kazanan Ethereum (ETH) 3.391 dolara kadar yükseldi. Bu süreçte Bitcoin ise %30 oranında değer kazandı.

Ethereum’un piyasa değeri ise kısa bir süre içinde 100 milyar dolarlık artış yaşadı ve 400 milyar dolar seviyesini aştı. Bu artış miktarı, Solana’nın toplam piyasa değerine denk geliyor. Sosyal medyada Ethereum destekçileri, “Solana’nın Ethereum’u geçeceğine inananlar hâlâ var; bu oldukça komik!” şeklinde alaycı yorumlar yaparken, piyasa yönünü ETH lehine çevirmiş durumda.

Ethereum added as much to its market cap in 5 days as Solana’s entire $100B market cap.

And there are still people who think Solana will replace Ethereum.

Hilarious. pic.twitter.com/1xyB9KKq9B

— Poseidon (@CryptoPoseidonn) November 10, 2024