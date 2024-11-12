Ethereum, bu yıl ekosistemini sarsan korku, belirsizlik ve şüphe (FUD) bulutlarını hızla dağıtarak yükselişe geçti. Coingecko verilerine göre son bir haftada %38 oranında değer kazanan Ethereum (ETH) 3.391 dolara kadar yükseldi. Bu süreçte Bitcoin ise %30 oranında değer kazandı.

Ethereum’un piyasa değeri ise kısa bir süre içinde 100 milyar dolarlık artış yaşadı ve 400 milyar dolar seviyesini aştı. Bu artış miktarı, Solana’nın toplam piyasa değerine denk geliyor. Sosyal medyada Ethereum destekçileri, “Solana’nın Ethereum’u geçeceğine inananlar hâlâ var; bu oldukça komik!” şeklinde alaycı yorumlar yaparken, piyasa yönünü ETH lehine çevirmiş durumda.

Ethereum added as much to its market cap in 5 days as Solana’s entire $100B market cap. And there are still people who think Solana will replace Ethereum. Hilarious. pic.twitter.com/1xyB9KKq9B — Poseidon (@CryptoPoseidonn) November 10, 2024

ETH Fiyatında Stratejik Direnç Noktası

Ethereum, Salı günü Asya seansında 3.391 dolara kadar yükselerek son dört ayın en yüksek seviyesini kaydetti. ETH şu anda 3.500 dolar direncini geçmeye çalışıyor.

$ETH is Still Moving inside the Broadening Wedge Pattern..!! imo, Party Will Start once the wedge Breaks out..🔥📈 Midterm target : 5450$#Crypto #Ethereum #ETH pic.twitter.com/qkcKhqEYKl — Captain Faibik 🐺 (@CryptoFaibik) November 12, 2024

Analistler, Ethereum’un genişleyen bir kama formasyonu içinde işlem gördüğünü ve bu formasyondan kısa süre içerisinde çıkabileceğini öngörüyor. Ethereum ekosisteminin önde gelen isimlerinden Anthony Sassano, 12 Kasım’da yaptığı bir açıklamada, Ethereum üzerindeki tüm negatif algının ortadan kalktığını ve yatırımcıların yeniden olumlu bir beklentiye girdiğini belirtti. Sassano, “ETH için her türlü olumsuz söylem tamamen yok oldu, fiyat hikayeyi belirler, bunu unutmayın,” paylaşımıyla ETH’nin geleceğine olan güvenini vurguladı.

Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar arasında %33’lük artışla 0,40 doları aşan Dogecoin (DOGE), Avalanche (AVAX), Aptos (APT) ve Cronos (CRO) gibi projeler de dikkat çekiyor.

Ethereum ETF’lerinde Yatırımcı İlgisi Zirvede

ETH fiyatındaki yükselişle birlikte Ethereum ETF’lerine yönelik ilgi de canlandı. ABD’deki spot Ethereum ETF’lerine, 11 Kasım Pazartesi günü rekor seviyede yatırım girişi kaydedildi. Temmyz ayında ABD’de piyasaya sürülen dokuz spot Ethereum ETF’ine 295 milyon dolarlık sermaye girişi gerçekleşti.

BlackRock’un ETHA fonuna 100,5 milyon dolarlık sermaye girişi yaşarken, Fidelity’nin FETH fonu ise 115,5 milyon dolar ile günlük en yüksek girişini kaydetti.

Ek olarak, Grayscale’in Ethereum Mini Trust (ETH) 63,3 milyon dolar yatırım alırken, Bitwise’ın ETHW fonuna 15,6 milyon dolarlık sermaye girişi kaydetti. Sonuç olarak son dört işlem gününde spot Ethereum ETF’lerine 500 milyon dolardan fazla sermaye girişi gerçekleşti.

🔥🔥 Record-breaking day for 🇺🇸 crypto ETFs! The US Ethereum ETFs recorded their largest net inflow ever at $295.1M, led by #Fidelity (FETH) with $115.5M—its biggest inflow since launch. Meanwhile, the US Bitcoin ETFs weren’t left behind, seeing a massive $1.094B inflow, the… pic.twitter.com/YJ0iI7UgUy — Spot On Chain (@spotonchain) November 12, 2024