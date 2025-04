Ethereum, 2018 piyasa döngüsü zirvesi olan 1.450 dolar seviyesinin altına düşerek, son 7 yılın tüm kazançlarını sildi. Varlık, son 24 saatte %10’dan fazla değer kaybederek 1.400 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu sert düşüş, Donald Trump’ın küresel ticaret tarifelerinin 9 Nisan’da devreye girmesiyle başlayan genel kripto piyasası çöküşünün bir parçası olarak gerçekleşti.

İlgili: Ethereum (ETH) Fiyat Tahminleri: 2025-2030

Ethereum şu anda, Kasım 2021’deki 4.878 dolarlık tarihi zirvesinden %70’ten fazla düşmüş durumda. Üstelik bu kaybın büyük bölümü son üç ayda yaşandı.

$ETH – #Ethereum is trading at generational lows. I think it will find a bottom overhere soon. Insane opportunity. pic.twitter.com/LFuAdfoby0 — Crypto Caesar (@CryptoCaesarTA) April 8, 2025

Teknik Göstergeler Alarm Veriyor

Ethereum fiyatı, yalnızca 2018 zirvesinin değil, aynı zamanda “realized price” (gerçekleşen ortalama alım maliyeti) seviyesinin de altına düştü. Bu da uzun vadeli yatırımcıların bile zararda olduğunu gösteriyor. Aynı durum kısa vadeli Bitcoin yatırımcıları için de geçerli.

İlgili: Ethereum’un (ETH) Yıllara Göre Fiyatı (2014-2025)

Ancak bu tarz düşüşler tarihsel olarak birikim ve dip oluşturma dönemlerine işaret etmişti. Ayrıca, BTC/ETH oranı da son 5 yılın en düşük seviyesi olan 0,018’e kadar geriledi. Bu oran, Ethereum’un Bitcoin karşısındaki zayıflığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Ethereum / Bitcoin pair is at the bottom zone! A big move is coming soon… Be patient $ETH #ETH #Ethereum pic.twitter.com/BxqPo89pZ9 — @CryptoELlTES (@CryptooELITES) April 7, 2025

Analist James Check, daha da çarpıcı bir veri paylaştı:

Ethereum, 2015’te piyasaya sürüldüğünden bu yana geçen sürenin %85’inde Bitcoin’den daha kötü performans gösterdi.

ETF Yatırımcıları Hâlâ Sakin

Panik satış yapanların çoğunun perakende yatırımcılar olduğu tahmin ediliyor. Buna karşılık, ABD’de işlem gören spot Ether ETF’lerinde son günlerde sıfıra yakın çıkışlar yaşandı. Bu da kurumsal yatırımcıların büyük oranda pozisyonlarını koruduğunu gösteriyor.

ETH için Bir Sonraki Adım Ne Olabilir?

Pozitif tarafta, borsalardaki Ethereum arzının giderek azalması dikkat çekiyor. Bu durum, arz şoku potansiyeli taşıyor ve fiyat üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir.

The Ethereum supply shock is coming. And 99% of people aren’t ready for it. This will melt faces. pic.twitter.com/EM4ySH9UWl — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) April 8, 2025

Teknik göstergelerden RSI (Göreceli Güç Endeksi) de aşırı satım bölgesine girdi ve bu da dip seviyenin yakın olabileceğini düşündürüyor.

Ancak temelde değişimin yaşanabilmesi için:

Makroekonomik görünümün iyileşmesi

ABD ve diğer ülkeler arasında yeni ticaret anlaşmalarının yapılması

Merkez bankalarının piyasaya yeniden likidite pompalaması

gibi gelişmelerin yaşanması gerekiyor. Bunlar olmadan Ethereum fiyatında kalıcı bir toparlanma zor görünüyor.

Öte yandan, gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılması (real-world asset tokenization) Ethereum ağı üzerinde artış gösterirse, ETH’ye olan talep de yeniden canlanabilir.

Sonuç: Dip mi, Çıkış mı?

Ethereum şu an 2017’den bu yana kazandığı tüm değeri kaybetmiş durumda. Kimi analistler bunu nesiller boyu karşılaşılabilecek bir alım fırsatı olarak yorumlarken, bazı yatırımcılar ise piyasadan tamamen çıkmış durumda.

ETH için yeni bir dönemin başlaması, hem teknik hem de ekonomik koşulların iyileşmesine bağlı. Şimdilik ise piyasanın gözünden düşmüş bir varlık görüntüsü çiziyor.