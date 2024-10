Son bir haftalık süreçte %6 oranında değer kazanan Ethereum (ETH), hala Bitcoin’den daha zayıf performans sergilemeye devam ediyor. Analistler, ETH’nin yeniden güç kazanarak 4.000 dolara doğru yükselebileceğini öngörüyor.

Son bir haftalık süreçte Bitcoin’in 73.500 doların üzerine yükselmesiyle kripto para piyasasındaki fiyat hareketlilikleri önemli ölçüde arttı. Lider memecoin DOGE bu süreçte 0,18 dolara yaklaşarak son 6 ayın en yüksek fiyat seviyesini kaydetti. Piyasa değeri en yüksek ikinci kripto para birimi ETH de haftalık bazda %6 oranında değer kazanarak 2.179 dolara kadar yükseldi.

Bazı analistler ve uzmanlar, ETH’nin henüz yükseliş trendine başlamadığına ve BTC’yi geride bırakma potansiyeline sahip olduğuna inanıyor. Sosyal medya platformu X’teki kripto para fenomenlerinden Crypto General, ETH’nin 2.800 dolar seviyesini aşarak 4.000 dolar seviyesine doğru parabolik yükseliş trendine geçmeye hazırlandığını öngördü.

$ETH is moving according to plan but is underperforming BTC from the past few weeks.

With the momentum gained, it is looking ready to head past the $2800 resistance zone and start a parabolic move towards my target of $4000.

It's time for ETH to outperform BTC. pic.twitter.com/4mK8DVMd2c

— Crypto General 🦄 (@DaCryptoGeneral) October 29, 2024