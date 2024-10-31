Son bir haftalık süreçte %6 oranında değer kazanan Ethereum (ETH), hala Bitcoin’den daha zayıf performans sergilemeye devam ediyor. Analistler, ETH’nin yeniden güç kazanarak 4.000 dolara doğru yükselebileceğini öngörüyor.

Ethereum (ETH) Yükselecek mi?

Son bir haftalık süreçte Bitcoin’in 73.500 doların üzerine yükselmesiyle kripto para piyasasındaki fiyat hareketlilikleri önemli ölçüde arttı. Lider memecoin DOGE bu süreçte 0,18 dolara yaklaşarak son 6 ayın en yüksek fiyat seviyesini kaydetti. Piyasa değeri en yüksek ikinci kripto para birimi ETH de haftalık bazda %6 oranında değer kazanarak 2.179 dolara kadar yükseldi.

Bazı analistler ve uzmanlar, ETH’nin henüz yükseliş trendine başlamadığına ve BTC’yi geride bırakma potansiyeline sahip olduğuna inanıyor. Sosyal medya platformu X’teki kripto para fenomenlerinden Crypto General, ETH’nin 2.800 dolar seviyesini aşarak 4.000 dolar seviyesine doğru parabolik yükseliş trendine geçmeye hazırlandığını öngördü.

$ETH is moving according to plan but is underperforming BTC from the past few weeks. With the momentum gained, it is looking ready to head past the $2800 resistance zone and start a parabolic move towards my target of $4000. It's time for ETH to outperform BTC. pic.twitter.com/4mK8DVMd2c — Crypto General 🦄 (@DaCryptoGeneral) October 29, 2024

Wolf adlı bir başka analist, Ağustos ayındaki fiyat düzeltmesinden sonra ETH’de üç aylık zaman diliminde yükselen üçgen formasyonu oluştuğunu ve bu formasyonun 4.000 dolara yükselişle sonuçlanabileceğini tahmin etti.

The 3-month ascending triangle that formed after the August scare is nearing completion. $ETH is poised for a move to the 4k range. pic.twitter.com/XDDKAhOgju — Wolf 🐺 (@IamCryptoWolf) October 29, 2024

Analist Phoenix analist ise ETH fiyatında kısa vadede beklenmedik bir yükseliş yaşanabileceğini tahmin ediyor. Ancak Phoenix, bu tahmini için herhangi bir hedef fiyat seviyesi belirtmedi.

I hope you aren't trapped cause we're actually somewhere here comparing to a year ago$ETH is still absolutely behind, but it will be a hated rally once it truly sends Insert your hopium and raise your targets🔥#Ethereum https://t.co/zCy6XoXabi pic.twitter.com/h9RpHOjnuY — Phoenix (@Phoenix_Ash3s) October 30, 2024

Olumlu Göstergeler

Zincir üstü veriler de ETH’deki yükseliş beklentilerini destekliyor. Kripto para analitik platformu CryptoQuant’ın verilerine göre ETH’nin borsa net akışı son bir aylık zaman diliminde ağırlıklı olarak negatif gerçekleşti. Bu da yatırımcıların ETH’lerini borsalar yerine kendi cüzdanlarında tutmayı tercih ettiğini gösteriyor. Dolayısıyla bu eğilim, ETH fiyatındaki satış baskısını azalttığı için olumlu bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Mesajlaşma uygulaması Telegram’daki mesajlar da ETH fiyatına yönelik olumlu havayı gözler önüne seriyor. IntoTheBlock verilerine göre, ETH ile ilgili mesajların %30’dan fazlası olumlu, %2’si ise olumsuz beklentiler içeriyor. Mesajların %67’lik önemli bir kısmı ise nötr durumda.

Telegram kanallarında gönderilen ETH mesajlarındaki iyimserlik, perakende yatırımcıları cezbederek kısa vadede ETH fiyatında artışa yol açabilir. Analistler, ETH’nin 2.800 dolar seviyesini geçmeyi başarması halinde bir sonraki hedefinin 4.000 dolar olacağını öngörüyor.