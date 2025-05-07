2025 yılının başından bu yana beklentilerin altında performans gösteren Ethereum’un (ETH) geleceği merak ediliyor. Ethereum bu süreçte Bitcoin (BTC) karşısında da beklentilerin altında performans gösterdi.

2025 yılının başında Bitcoin, 110.000 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini belirlerken Ethereum ise birkaç kez 4.000 dolar direncini aşmayı denedi ancak başarısız oldu.

CoinGecko verilerine göre Ethereum (ETH) 1.800 doların biraz üzerinde işlem görüyor. Dolayısıyla ETH, ABD seçimleri öncesindeki seviyesinin dahi altında işlem görüyor. ETH/BTC paritesi ise birkaç hafta önce 0,018’in altına düşerek son beş yılın en düşük seviyesini kaydetti. ETH/BTC paritesi 2017-2018 döngüsünde 0,15’in üzerindeydi. Sonuç olarak bu ETH/BTC paritesinin 7 yıllık süreçte yaklaşık yüzde 88 oranında değer kaybettiği anlamına geliyor.

Buna rağmen bazı analistler Ethereum’un toparlanabileceğini düşünüyor. ChatGPT, Ethereum’un Bitcoin’i geride bırakabilmesi için bazı teknik ve piyasa koşullarının gerçekleşmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle Ethereum ağında kısa bir süre önce gerçekleştirilen Pectra gibi güncellemeler, ölçeklenebilirlik ve kullanıcı deneyimini artırarak yatırımcı güvenini yeniden kazanabilir.

Ayrıca piyasa algısı da iki kripto para arasında önemli bir fark yaratıyor. Bitcoin daha çok “dijital altın” olarak görülürken, Ethereum’un gücü DeFi, NFT ve kurumsal çözümler gibi kullanım alanlarından geliyor. ChatGPT’ye göre, Ethereum’un kurumsal benimsenmesini artırması, özellikle merkeziyetsiz finans gibi sektörlerde daha fazla yer edinmesi, fiyatı üzerinde olumlu etki yaratabilir.

Ancak rekabet büyük. Solana gibi projeler işlem hızı ve düşük ücretlerle Ethereum’un alanına ciddi şekilde girmiş durumda. Katman-2 çözümleri ise hem eleştiriliyor hem de beklentileri tam anlamıyla karşılayamıyor.

Sonuç olarak ChatGPT, Ethereum’un bazı alanlarda Bitcoin’i geçebileceğini öngörse de BTC’nin değer saklama aracı olarak oturmuş konumunun uzun vadeli büyüme açısından daha istikrarlı bir zemin sunduğunu düşünüyor. Dolayısıyla Ethereum, 2025’te kendi alanında büyüme potansiyeline sahip olsa da, bu yıl Bitcoin’i genel anlamda geride bırakma ihtimalinin oldukça düşük olduğu öngörülüyor.