Kripto para piyasasında son haftalarda kayda değer yükselişler yaşandı. Bitcoin (BTC) fiyatı 53.000 dolara kadar yükseldi. Bu süreçte Ethereum (ETH) ise 3.000 dolara dokundu.

2024 yılında kripto para piyasasında boğa sezonu yaşanacağına dair beklentiler sonucunda Ethereum (ETH) fiyatının hangi seviyelere kadar yükselebileceği tartışılıyor. Peki Ethereum (ETH) 2024 yılında beş haneli fiyat seviyelerine yükselebilir mi?

Kripto para piyasasındaki pozitif havayla birlikte Ethereum (ETH) 20 Şubat’ta 3.000 dolara kadar yükseldi. Piyasadaki yükseliş trendinin devam etmesi ETH’nin tüm zamanların en yüksek seviyesine, hatta 10.000 dolara yükselmesiyle sonuçlanabilir.

Ethereum’da (ETH) Yükselişe Yol Açabilecek Faktörler

Finansal hizmetler şirketi Moonrock Capital’in CEO’su Simon Dedic, Ethereum’un (ETH) 10.000 dolara yükselmesine yol açabilecek faktörlere ilişkin görüşlerini paylaştı.

Ethereum’da Mayıs 2024’te proto-danksharding yükseltmesi gerçekleştirilecek. Bununla birlikte spot Bitcoin ETF’lerinin ardından spot Ethereum ETF’lerinin onaylanması da gündemde. Spot Ethereum ETF’lerinin onaylanması, ETH’ye geleneksel yatırımcıların kapısını aralayacağından ETH fiyatında da ciddi yükselişleri tetikleyebilir.

Moonrock Capital CEO Dedic ayrıca Ethereum’da EigenLayer ve re-staking sayesinde yüklü miktarda ETH’nin dolaşımdan çıkacak olmasına vurgu yapıyor.

Simon Dedic, Ethereum’un deflasyonist token ekonomisi ve NFT sektöründeki olası canlanmalar gibi nedenlerle de ETH fiyatında yükselişlerin yaşanabileceğini belirtti.

Bu nedenlerden ötürü Dedic Ethereum’un (ETH) 10.000 dolara yükselme potansiyeline sahip olduğuna inanıyor.

CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %1,10 oranında değer kaybeden ETH 2.892 dolardan işlem görüyor.