Ethereum (ETH) geride bıraktığımız ay alternatif katman-1 projelerinin yükselişiyle darbe aldı. Ancak Ethereum (ETH) için geri dönüş zamanı çoktan gelmiş olabilir.

Son dönemde Avalanche (AVAX), Solana (SOL) gibi projelerin yaşadığı astronomik yükselişler sonucunda birçok kişi Ethereum’u (ETH) ölü ilan etti. Ancak kripto para analisti ‘Metaquant’ 5 Ocak’ta yaptığı paylaşımda 2023 yılının son çeyreğinde yaşanan katman-1 rotasyonunu 2021 yılındakine benzetti.

Öte yandan son ayların en iyi performans gösteren kripto para birimlerinden AVAX ve SOL’daki yükseliş trendi güç kaybetti. Peki şimdi kripto para piyasasındaki sermaye nereye akacak?

Ethereum Rotasyonu Başlıyor

Kripto para analisti Metaquant, yatırımcıların ve kullanıcıların ETH’lerini merkezi borsalardan çekerek gözetimsiz saklama araçlarına gönderdiğini ve Ethereum’un ağ aktivitesinin de son haftalara kıyasla giderek arttığını belirtti.

Alt katman-1’lerden ETH’ye dönüş başladı, ETH zincir üstü sezonu kapıda.

Q4 saw an L1 rotation similar to 2021, but now it's time for the king to play its hand.$SOL and $AVAX are now slowing down after weeks of up-only PA. Here is a quick analysis of where the money is flowing next👇 — Metaquant (@QuantMeta) January 4, 2024

Metaquant, AVAX ve SOL’daki yükseliş trendinin son 10 günde güç kaybettiğini, ETH’nin ise bu süreçte zayıflık belirtisi göstermeden yatay seyrettiğini sözlerine ekledi. Metaquant, bir sonraki boğa koşusunun ETH ve Ethereum ekosisteminde başlayacağını dile getirdi.

Bununla birlikte Ethereum ve katman-2’lerdeki ağ aktivitesi aylardır istikrarlı bir şekilde artıyor. L2beat’e göre, L2 ekosisteminde kilitlenen toplam değer 4 Ocak’ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 21 milyar dolara ulaştı. TVL’nin yanı sıra Ethereum ağındaki günlük aktif adres sayısı, katman-2 ücretleri ve katman-2 stabilcoin’lerinin toplam piyasa değeri de istikrarlı bir şekilde yükseliyor.

Metaquant, son dönemde kripto para piyasasında dikkatlerin başka projelerde olması nedeniyle ETH’nin yükseliş konusunda beklentileri karşılamadığını, ETH’nin yükselmeye başladığı senaryoda ise tüm dikkatlerin Ethereum’a ve katman-2 projelerine kayacağını belirtti.

Şimdiye kadar ETH’de zincir üstü sezonunun yaşanmadığı hiçbir boğa sezonunun olmadığını unutmayın. Dolayısıyla ETH sezonunun başlaması an meselesi.

İflas eden kripto para kredi platformu Celsius kısa bir süre önce borçlarını ödemek için stake ettiği ETH’leri geri çektiğini açıkladı. Her ne kadar bu, ETH’de kısa vadede olumsuz bir gelişme olarak yorumlansa da ETH üzerindeki kara bulutları kaldıracağı için uzun vadede olumlu bir gelişme olarak yorumlanıyor.

Ethereum (ETH) Kaç Dolar, Kaç TL?

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %1,7 oranında değer kazanan Ethereum (ETH) 2.257 dolar bandında işlem görüyor. Ethereum (ETH) Türk lirası paritesinde ise 67.272 dolar bandında alınıp satılıyor.

2 Aralık’ta 2.242 dolarla son bir haftanın en yüksek seviyesini kaydeden Ethereum (ETH), son bir aydır bu seviyelerde konsolide oluyor.

Öte yandan analistler, Ethereum’un (ETH) bu yıl yeni zirvelere ulaşacağı konusunda iyimser. Bazı analistler Ethereum’da (ETH) 10.000 dolar seviyesine işaret ediyor. Bu, Ethereum’un (ETH) 4.800 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunun kabaca iki katına denk geliyor.