Ethereum (ETH) geride bıraktığımız ay alternatif katman-1 projelerinin yükselişiyle darbe aldı. Ancak Ethereum (ETH) için geri dönüş zamanı çoktan gelmiş olabilir.

Son dönemde Avalanche (AVAX), Solana (SOL) gibi projelerin yaşadığı astronomik yükselişler sonucunda birçok kişi Ethereum’u (ETH) ölü ilan etti. Ancak kripto para analisti ‘Metaquant’ 5 Ocak’ta yaptığı paylaşımda 2023 yılının son çeyreğinde yaşanan katman-1 rotasyonunu 2021 yılındakine benzetti.

Öte yandan son ayların en iyi performans gösteren kripto para birimlerinden AVAX ve SOL’daki yükseliş trendi güç kaybetti. Peki şimdi kripto para piyasasındaki sermaye nereye akacak?

Kripto para analisti Metaquant, yatırımcıların ve kullanıcıların ETH’lerini merkezi borsalardan çekerek gözetimsiz saklama araçlarına gönderdiğini ve Ethereum’un ağ aktivitesinin de son haftalara kıyasla giderek arttığını belirtti.

Q4 saw an L1 rotation similar to 2021, but now it's time for the king to play its hand.$SOL and $AVAX are now slowing down after weeks of up-only PA.

Here is a quick analysis of where the money is flowing next👇

— Metaquant (@QuantMeta) January 4, 2024