Son haftalarda 2.500 dolar ile 2.600 dolar aralığında işlem gören Ethereum (ETH) istikrarını koruyarak 2.650 doları aşmayı başardı. Bu yazımızda Ethereum’daki yükselişi tetikleyen 3 önemli faktöre yakından bakacağız.

Ethereum ETF’lerine Yönelik Sürekli Fon Girişi

Ethereum’daki yükselişin en önemli nedenlerinden biri, Ethereum odaklı ETF ürünlerine yönelik gerçekleşen düzenli fon girişleri. BlackRock ve Fidelity gibi dev varlık yönetim şirketlerinin Ethereum ETF’leri, art arda pozitif sermaye girişleri kaydetti. Bu, yatırımcıların ETH’ye yönelik ilgisinin arttığını gösteriyor.

Şirketler Ethereum’u Rezerv Varlık Olarak Benimsiyor

Ethereum’da yükselişi tetikleyen bir diğer faktör ise şirketlerin giderek artan bir şekilde ETH’ye rezerv varlık olarak kullanmaya ilgi göstermesi. Son aylarda BioNexus Gene Labs ve SharpLink Gaming gibi şirketler, Ethereum biriktirmek amacıyla ciddi miktarda fon topladı. Kurumsal talebin bu şekilde devam etmesi, ETH fiyatının bu seviyelerde kalmasına katkı sağlıyor.

Borsalardaki ETH Arzı Azalıyor

2025 yılında kripto para piyasasındaki boğa sezonuyla birlikte birçok varlık tüm zamanların en yüksek seviyelerini belirledi. Ancak Ethereum (ETH) bu konudaki istisnalardan biri. Ethereum 2021 yılının Kasım ayında kaydettiği 4.891 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini henüz aşabilmiş değil.

ETH’nin zirveye en çok yaklaştığı dönem, 2024 yılının Aralık ayıydı ve o dönemde 4.000 dolara kadar yükseldi. Ethereum’da o dönemde yaşanan yükselişin en önemli nedenlerinden biri, ABD’nin kripto para destekçisi başkan adayı Donald Trump’ın seçimi kazanmasıydı.

2025 yılının Haziran ayı itibarıyla ETH yaklaşık 2.650 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu seviyenin kalıcı hale gelmesi, ETH için yeni bir destek seviyesi oluşturabilir. Bu destek seviyesinin korunması hâlinde, Ethereum yeniden yükselişe geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşabilir.