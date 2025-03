Kripto para piyasasının toplam değeri son 2 günlük süreçte %12 oranında azalarak 400 milyar dolarlık düşüş yaşadı. Bu süreçte en çok değer kaybeden kripto paralardan biri de Ethereum (ETH) oldu.

Ethereum (ETH) fiyatı, Asya seansının açılmasıyla salı günü %15 değer kaybederek 2.035 dolara kadar geriledi. Ethereum bu seviyelere son olarak gerilediğinde takvimler 2023 yılının Kasım ayını gösteriyordu. Bu son düşüşle birlikte ETH fiyatı 2024 yılının Aralık ayında kaydettiği 4.000 dolarlık zirvesinden bu yana %50 oranında düşüş yaşadı.

Analist ‘Nebraskangooner’, aylık grafikte çift tepe formasyonunun oluştuğunu belirterek fiyatın 1.200 dolara kadar düşebileceğini öne sürdü. Bu seviye, Ethereum’un (ETH) 2022 yılının sonunda kaydettiği 1.100 dolarlık dip seviyesine oldukça yakın.

Ethereum has broken its uptrend and appears to have confirmed a double top that could take price back to $1000. Geez. 😬😬 $eth $btc pic.twitter.com/Z0SjgqCIPj

Bir diğer analist Dana Marlane, ETH’de yükseliş trendinin bozulduğunu ve çift tepe formasyonu nedeniyle varlığın fiyatının 1.000 dolara gerileyebileceğini öngördü. Arete Capital yöneticisi McKenna ise Ethereum’un grafiğini “gördüğüm en kötü grafiklerden biri” olarak nitelendirdi.

Ethereum may genuinely be one of the worst charts I have ever seen. pic.twitter.com/4nOWi0ZuyH

Analistlere ve uzmanlara göre ETH’nin 200 haftalık hareketli ortalamanın işaret ettiği 2.500 doların altında kapanış yapması, satış baskısını artırıyor. Ayrıca, ETH/BTC paritesi 0,024 BTC’ye düşerek son 5 yılın en düşük seviyesini kaydetti.

#Ethereum – The key level to watch is the 200 weekly (black line). We need to close back above that like we did last week. Expect lots of manipulation and volatility. pic.twitter.com/aIskRebYqV

Piyasalardaki sert düşüşün nedenleri konusunda farklı yorumlar yapılsa da, Kobeissi Letter ekibine göre asıl etken küresel risk iştahındaki azalma.

Ayrıca Bitcoin’in, altınla korelasyonunu kaybetmesi ve artık güvenli liman olarak görülmemesi, piyasadaki risk iştahının azalmasına neden oldu. Bitcoin’in düşüşü, kripto piyasasındaki diğer varlıkları da aşağı çekti ve Ethereum en sert darbeyi alanlardan biri oldu.

What is happening with crypto?

Crypto markets are now worth -$100 billion LESS than they were prior to the US Crypto Reserve announcement.

Over the last 24 hours, crypto has erased -$500 BILLION of market cap in a massive reversal.

Here's what you need to know.

(a thread) pic.twitter.com/xlsqsnQKKd

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) March 4, 2025