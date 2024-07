Ethereum ICO’sundan bu yana 10 yıl geçti. ICO’dan kurumsal benimsenmeye uzanan süreç, varlığın yaşadığı dönüşümü gözler önüne seriyor. Kısa bir süre içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen Ethereum ETF’leri de bu yolculukta önemli bir kilometre taşına işaret ediyor.

Ethereum (ETH), 22 Temmuz 2014 tarihinde başlatılan ICO’suyla birlikte yıllar içerisinde en büyük 2. kripto para birimi olmayı başardı. Ethereum’da bu süreçte Proof-of-Stake’e geçiş (The Merge) ve katman-2 ölçeklendirme çözümleri gibi birçok önemli yükseltme gerçekleştirildi.

Yıllar içerisinde rakip birçok yeni platform geliştirilmesine rağmen, Ethereum 2. sıradaki yerini korudu.

Ethereum Vakfı araştırmacısı Justin Drake yaptığı paylaşımla Ethereum’un ICO’sunun 22 Temmuz 2014’te başladığını hatırlattı. O dönemde ICO’ya katılanlar 1 BTC karşılığında 2.000 ETH alabiliyordu. 22 Temmuz 2014 tarihinden itibaren iki hafta boyunca bu fiyat geçerliliğini korudu. Sonrasında ETH miktarı giderek azaldı. Son gün yani 2 Eylül 2014 tarihinde 1 BTC karşılığında 1337.077 ETH alınabiliyordu.

ETH is 10 years old today!

The ether ICO started July 22, 2014. Back then ETH was sold on Bitcoin at a rate of 2,000 ETH per 1 BTC—totally permissionless, no VCs, no vesting.

Today 1 BTC buys less than 20 ETH. Few assets have outperformed BTC over 10 years; even fewer have…

— Justin Ðrake 🦇🔊 (@drakefjustin) July 22, 2024