Ethereum ICO’sundan bu yana 10 yıl geçti. ICO’dan kurumsal benimsenmeye uzanan süreç, varlığın yaşadığı dönüşümü gözler önüne seriyor. Kısa bir süre içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen Ethereum ETF’leri de bu yolculukta önemli bir kilometre taşına işaret ediyor.

Ethereum (ETH), 22 Temmuz 2014 tarihinde başlatılan ICO’suyla birlikte yıllar içerisinde en büyük 2. kripto para birimi olmayı başardı. Ethereum’da bu süreçte Proof-of-Stake’e geçiş (The Merge) ve katman-2 ölçeklendirme çözümleri gibi birçok önemli yükseltme gerçekleştirildi.

Yıllar içerisinde rakip birçok yeni platform geliştirilmesine rağmen, Ethereum 2. sıradaki yerini korudu.

Ethereum’un 10 Yıllık Yolculuğu

Ethereum Vakfı araştırmacısı Justin Drake yaptığı paylaşımla Ethereum’un ICO’sunun 22 Temmuz 2014’te başladığını hatırlattı. O dönemde ICO’ya katılanlar 1 BTC karşılığında 2.000 ETH alabiliyordu. 22 Temmuz 2014 tarihinden itibaren iki hafta boyunca bu fiyat geçerliliğini korudu. Sonrasında ETH miktarı giderek azaldı. Son gün yani 2 Eylül 2014 tarihinde 1 BTC karşılığında 1337.077 ETH alınabiliyordu.

ETH is 10 years old today! The ether ICO started July 22, 2014. Back then ETH was sold on Bitcoin at a rate of 2,000 ETH per 1 BTC—totally permissionless, no VCs, no vesting. Today 1 BTC buys less than 20 ETH. Few assets have outperformed BTC over 10 years; even fewer have… — Justin Ðrake 🦇🔊 (@drakefjustin) July 22, 2024

Gelinen noktada ise 1 BTC ile 20 ETH’den daha azı satın alınabiliyor. Justin Drake, son 10 yılda Bitcoin kadar iyi performans gösterebilen çok az varlık olduğunu ve ETH’nin de bu varlıklardan biri olduğunu hatırlattı. Drake, ETH’nin BTC paritesinde 100 kattan fazla değer kazandığına dikkat çekti.

Ethereum, blockchain ve kripto para sektörlerinin en önemli yapı taşlarından biri haline geldi. EIP-1559’un tanıtımından bu yana, 4.3 milyon ETH gas ücreti yakıldı. Gelecekte daha fazla ETH’nin yakılarak dolaşımdan çıkarılması bekleniyor.

Öte yandan Ethereum’un staking mekanizması şu anda 100 milyar dolarlık ekonomik güvenlik sağlıyor. Karşılaştırmak gerekirse bu miktar Bitcoin’inkinden on kat daha fazla.

Ethereum’un Kurumsal Yolculuğu Başlıyor

Şu anda tüm gözler kısa bir süre içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen Ethereum ETF’lerinde. Justin Drake, Ethereum ETF’leri, varlığın kurumsal yolculuğunun başlangıcına işaret ediyor.

Chicago Board Options Exchange (CBOE), 23 Temmuz’da beş spot Ethereum borsa yatırım fonunu (ETF) başlatacak. Bu duyuru CBOE tarafından geride bıraktığımız hafta yapıldı. Hatırlanacağı üzere SEC, spot Ethereum ETF başvurularının 19b-4 formlarını 23 Mayıs’ta onaylamıştı. Kısa bir süre içerisinde başlatılması planlanan Ethereum ETF’leri şu şekilde:

21Shares Core Ethereum ETF

Fidelity Ethereum Fund

Invesco Galaxy Ethereum ETF

VanEck Ethereum ETF

Franklin Ethereum ETF

İhraççılar, yatırımcıları çekmek ve konumlarını garanti altına almak için başlangıçta komisyon indirimleri de dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sunuyor.