Spot Ethereum ETF’lerine yönelik yatırımcı ilgisi hız kesmeden artıyor. 13 Haziran Cuma günü net 112,36 milyon dolarlık girişle, Ethereum tabanlı yatırım ürünleri Bitcoin ETF’lerini geride bıraktı.

Bitcoin tarafındaki giriş ise 86,31 milyon dolar seviyesinde kaldı. Bu gelişme, spot kripto ETF’lerinin ABD’de faaliyete geçmesinden bu yana Ethereum ürünlerinin günlük bazda ilk kez Bitcoin’i geçmesi açısından dikkat çekici bir dönüm noktası oldu.

Ethereum ETF’lerinde Giriş Serisi 190 Güne Ulaştı

Veri analiz platformu SoSoValue’ye göre, Ethereum ETF’leri üst üste 18 gün boyunca net giriş kaydederek toplamda 3,74 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Söz konusu ürünlerin toplam işlem hacmi 830,98 milyon doları bulurken, net varlık değeri 11,05 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, Ethereum’un toplam piyasa değerinin yaklaşık yüzde 3,25’ine denk geliyor.

En fazla yatırım çeken ürün ise BlackRock tarafından sunulan ETHA oldu. Sadece 11 Haziran’da 163 milyon dolarlık giriş kaydeden ETHA, toplamda 5,13 milyar dolarlık sermaye topladı.

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Bitcoin ETF’lerinde Momentum Azalıyor

Toplam varlık büyüklüğü açısından Bitcoin ETF’leri hâlâ lider konumda olsa da son dönemdeki giriş rakamları düşüş gösteriyor. Şu ana kadar 45 milyar doları aşan toplam net giriş ve yaklaşık 132 milyar dolarlık yönetilen varlığa sahip Bitcoin ETF’lerinde, geçen haftaya göre ivme kaybı yaşandığı gözleniyor.

Örneğin, 10 Haziran’da 431 milyon dolarlık bir artış yaşanmışken, 11 Haziran’da bu rakam 164 milyon dolara kadar düştü. BlackRock’un öncü ürünü IBIT, 70 milyar dolarlık yönetilen varlık barajını aşarak rekor kırsa da günlük işlem hacmi 1,89 milyar dolara kadar geriledi.

Ethereum’a Yönelişin Sebepleri Neler?

Ethereum ETF’lerine yönelik ilginin artmasında birden fazla etken öne çıkıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins’in, merkeziyetsiz finans (DeFi) sistemleriyle ilgili düzenlemelerde yeni adımlar atılacağını açıklaması, Ethereum için olumlu bir hava yarattı.

Ayrıca ETH’nin hâlâ değerinin altında olduğu düşüncesi ve Bitcoin ETF’lerinden gelen kurumsal fon akışı da yatırımcı yönelimini etkiliyor. Özellikle Ethereum’un yasal statüsüne dair belirsizliklerin azalması, büyük yatırımcıların daha rahat hareket etmesini sağladı.

Fiyat performansı da Ethereum lehine bir tablo ortaya koyuyor. Son bir haftada ETH yüzde 5,4 yükselirken, BTC’nin artışı yüzde 2,9 seviyesinde kaldı. Aylık bazda ise Ethereum yüzde 12 değer kazanırken, Bitcoin yalnızca yüzde 4,9 artış gösterdi. Bitcoin, zirve fiyatının yalnızca yüzde 3,8 altında işlem görürken, Ethereum hâlâ zirvesinin yüzde 43,5 gerisinde bulunuyor. Bu fark, Ethereum’un hâlâ “ucuz” olduğu algısını güçlendiriyor.