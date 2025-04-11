ABD’li düzenleyiciler, Ethereum ETF opsiyonlarına yeşil ışık yaktı ancak varlık yöneticileri staking özelliğinin kullanıma sunulabilmesi için SEC’ten nihai onayı bekliyor.

ABD’deki spot Ethereum ETF’leri çok yakında staking’i desteklemeye başlayabilir. Bloomberg’ün Kıdemli ETF analisti James Seyffart, staking konusunda onayın, Mayıs gibi erken bir tarihte gelebileceğini öngördü.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 2024 yılının Eylül ayında spot Bitcoin ETF opsiyonlarına onay verdikten sonra 9 Nisan’da da Ethereum ETF opsiyonlarına yeşil ışık yaktı.

Ethereum ETF’lerinde “Staking” Kurtarıcı Olabilir mi?

James Seyffart, spot Ethereum ETF’lerinde staking onayının en erken Mayıs ayında en geç ise Ekim ayı sonunda gelebileceğini öngörüyor. Seyffart X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Erken onay ihtimali var, ancak kesin karar için son tarih Ekim sonu. Ara kararlar ise Mayıs sonu veya Ağustos sonu gibi gelebilir.”

Kripto para yatırımcıları, ETH’lerini ağı desteklemek amacıyla Ethereum blockchain’inde stake ederek ödül kazanıyorlar. Ancak ABD’deki Ethereum ETF’leri henüz staking’i desteklemiyor. 9 Nisan’da onaylanan Ethereum ETF opsiyonları ise, yatırımcılara belirli bir tarihe kadar belirli bir fiyattan varlık alım satım hakkı tanıyor.

Opsiyonlar ve Staking ETF’lere İlgiyi Arttırabilir

ABD’de Ethereum ETF’leri 2024 yılının Haziran ayında piyasaya sürüldü. Ancak Ethereum ETF’leri henüz ABD’de beklenen ilgiyi görmedi.

Farside Investor verilerine göre Ethereum ETF’lerine 10 Nisan itibariyle 2,4 milyar dolarlık toplam giriş gerçekleşti. Karşılaştırmak gerekirse, 2024 yılının Ocak ayında piyasaya sürülen Bitcoin ETF’lerinde ise şimdiye kadar 35 milyar dolarlık giriş gerçekleşti.

Analistler ve uzmanlar, Ethereum ETF opsiyonlarının onaylanmasının, ETF’lere ilgiyi arttırabileceğini öngörüyor. Asıl kırılımın ise staking özelliğinin onaylanmasıyla yaşanacağı düşünülüyor. BlackRock’ın Dijital Varlıklar Başkanı Robbia Mitchnick konuyla ilgili olarak geride bıraktığımız Mart ayında şu ifadeleri kullanmıştı: