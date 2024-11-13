ABD’deki spot Ethereum ETF’leri Donald Trump’ın ABD Başkanlık seçimini kazanmasının ardından güçlü bir performans sergilemeye başladı.

Spot Ethereum ETF’leri 12 Kasım’da yaklaşık 136 milyon dolarlık bir girişle ilk kez üst üste beş gün boyunca pozitif akış kaydetti. Bu yoğun talep, spot Ethereum ETF’lerinin toplam varlık değerini 9,67 milyar dolara çıkardı.

Spot Ethereum ETF’leri Güçleniyor

Bu hareketin öncüsü BlackRock’ın iShares Ethereum Trust ETF’si (ETHA) oldu ve toplamda 131 milyon dolarlık giriş kaydetti. İkinci sırada yer alan Bitwise ETHW 16,98 milyon dolarlık, üçüncü sırada yer alan Grayscale Ethereum Mini Trust ETF 12,71 milyon dolarlık ve dördüncü sırada yer alan VanEck’in ETHV’si 6,02 milyon dolarlık giriş yaşadı. 21Shares’in CETH ETF’si ise 1,97 milyon dolar giriş gördü. Öte yandan Fidelity Ethereum ETF’i FETH, Franklin Templeton’ın ETF’i EZET ve Invesco’nun ETF’i QETH bu süreçte herhangi bir giriş yaşamadı.

ETF Store Başkanı Nate Geraci, Ethereum ETF’lerinin lansmandan bu yana en iyi dönemlerinden birini kaydettiğini ve Grayscale’in Ethereum Trust’ından (ETHE) gerçekleşen 3,1 milyar dolarlık çıkışa rağmen güçlü durduğunu ifade etti. Geraci ayrıca, BlackRock’ın Ethereum ETF’i ETHA’nın 2024 yılında piyasaya sürülen en başarılı ilk altı ETF arasında yer aldığını belirtti.

Ethereum ETF’lerine yönelik ilgi artışı, kripto para piyasasının Bitcoin liderliğinde yükselişe geçmesiyle aynı dönemde gerçekleşti. Bitcoin, Trump’ın zaferinin ardından 92.000 dolara ulaşırken, ETH son bir haftada %25,2’nin üzerinde değer kazanarak 3.300 dolara yükseldi.

Bitcoin ETF’leri de Yükseliyor

Spot Bitcoin ETF’leri de son haftalarda yüksek ilgi gördü. 12 Kasım’da spot Bitcoin ETF’lerine 817 milyon dolarlık net sermaye girişi gerçekleşti. BlackRock’ın IBIT’i spot Bitcoin ETF’lerine liderlik yaparak günlük bazda 778,3 milyon dolarlık ve haftalık bazda 1,93 milyar dolarlık net sermaye girişi kaydetti. Fidelity’nin FBTC’si 37,2 milyon dolarlık, Grayscale Mini Bitcoin Trust ve VanEck’in HODL fonları ise 10 milyon doların üzerinde yatırım çekti.

Öte yandan, Grayscale’in GBTC ETF’si, yüksek varlık değerine rağmen 17,8 milyon dolarlık bir çıkış yaşadı. Ark ve 21Shares’in ARKB fonu da 5,4 milyon dolarlık bir çıkış kaydetti.

ABD spot Ethereum ve Bitcoin ETF’leri, yatırımcı ilgisiyle birlikte büyümeye devam ediyor.