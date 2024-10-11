Temmuz ayında ABD’de piyasaya sürülen Ethereum ETF’leri beklentileri karşılamayamadı. Bu süreçte Bitcoin ETF’leri ise daha iyi bir performans sergiledi.

2024 yılında Bitcoin ETF’leri yaklaşık 19 milyar dolarlık net sermaye girişi kaydederken Ethereum ETF’lerinden ise 556 milyon dolarlık net sermaye çıkışı gerçekleşti. İşte Ethereum ETF’lerinin beklentilerin altında performans göstermesinin olası nedenleri:

Bitcoin ETF’lerinin Yüksek Popülaritesi: Bitcoin ETF’leri 11 Ocak 2024 tarihinde piyasaya sürüldü ve aradan geçen yaklaşık 9 aylık süreçte yatırımcılar bu ürüne yüksek ilgi gösterdi. BlackRock ve Fidelity gibi devlerin spot Bitcoin ETF’leri, piyasaya sürülmelerini takip eden 30 günde milyarlarca dolarlık sermaye girişi kaydetti. Bu başarılı performans, Ethereum ETF’leri için erişilmesi güç bir standart oluşturdu. Ethereum ETF’lerinin Staking’i Desteklememesi: Ethereum, stake edilebilen bir varlık olduğundan, yatırımcılar genellikle staking yoluyla getiri elde etmeyi tercih ediyor. Ancak, mevcut Ethereum ETF’leri staking imkanı sunmuyor ve bu yatırımcıların Ethereum ETF’lerine daha az ilgi göstermesiyle sonuçlanıyor. Ethereum’un Karmaşık Anlatısı: Bitcoin’in “dijital altın” anlatısı, yatırımcılar tarafından kolaylıkla anlaşılıyor. Öte yandan geleneksel yatırımcılar Ethereum’un akıllı sözleşmeler, merkezsiz finans (DeFi) gibi karmaşık kullanım alanlarını anlamakta zorlanıyor. ETH’nin Fiyat Performansı: Ethereum fiyat performansı açısından 2024 yılında Bitcoin’e kıyasla zayıf bir performans sergiledi. 2024 yılında ETH yalnızca %4’lük yükseliş yaşarken BTC ise bu süreçte %42’lik önemli bir artış kaydetti. Bu zayıf performans yatırımcıların Ethereum ETF’lerine yönelik ilgisini azaltmış olabilir.

Sonuç olarak bu ve benzeri faktörler nedeniyle Ethereum ETF’leri hem performans hem de talep açısından Bitcoin ETF’lerinin gerisinde kaldı.