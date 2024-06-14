Spot Ethereum ETF’ler ne zamn işleme açılacak?

Ethereum tabanlı spot borsa yatırım fonları (ETF), Bitcoin tabanlı olan ürünlere kıyasla çok daha kısa bir onay süreci geçirdi. Yatırımcı ve topluluğun şimdi merak ettiği nokta ise S-1 formlarının ne zaman onaylanacağı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, dün gerçekleştirilen duruşmada konuyla ilgili tarih verdi.

Spot Ether ETF’lerin Onay Süreci

Spot Bitcoin ETF’ler, yıllar süren sürüncemenin ardından ocak ayında onay aldı. Bitcoin ETF’lerin işleme açılmasıyla çok sayıda şirket Ethereum ETF için de başvuru yaptı.

SEC, söz konusu başvuruları da birkaç kez erteledikten sonra nihayet 24 Mayıs’ta onayladı.

Ancak ABD’de bir ETF’nin borsada işleme açılması için iki kez onaylanması gerekiyor. Komisyon’un mayıs ayında yaptığı, 19b-4 başvurularını onaylamak oldu. ETF’ler listelenmeden önce S-1 formlarının da onay alması gerekiyor.

S-1 formlarında fonun alacağı ücret ve finansman düzeyi gibi bilgiler yer alıyor.

S-1 Onayı Ne Zaman?

SEC Başkanı Gary Gensler, 13 Haziran’da ABD Senatosu Bankacılık Komitesi ile gerçekleştirilen duruşmada Ethereum ETF’ler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gensler, S-1 formlarının “bu yaz sonuna kadar onaylanmış olacağını” söyledi. Tam bir tarih verilmese de bu durum, spot Ethereum ETF’lerin üç ay içinde işleme açılması demek.

Konuyu yakından takip eden Bloomberg ETF analisti James Seyffart, SEC’in halkı ve yatırımcıları bilgilendirme konusunda yeterli olmadığını düşünüyor:

ETH ETF’nin bu yaz başlatılacağından zaten emindim. Bu bir nevi barizdi. Gensler, ‘yaz sonu’ diyerek bize pek bir bilgi vermiş olmadı.

Ether (ETH) ise güne sakin başladı. Son 24 saatte yüzde 0,8 değer kazanan ETH, haber yayın saati itibarıyla 3.512 dolardan işlem görüyor.