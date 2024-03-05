Bloomberg’ün kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, spot Ethereum ETF’leri konusunda pek iyimser değil.

Eric Balchunas kısa bir süre önce yaptığı açıklamada spot Ethereum ETF’lerinin, spot Bitcoin ETF’lerinden çok daha az ilgi göreceğini düşünüyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 10 Ocak’ta spot Bitcoin ETF’lerine onay verdi. Aradan geçen yaklaşık 2 aylık süreçte spot Bitcoin ETF’leri büyük ilgi gördü ve kripto para piyasasında yükseliş trendini tetikledi.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Eric Balchunas, spot Bitcoin ETF’lerine gösterilen ilginin spot Ethereum ETF’lerine gösterilmeyeceğini belirtti.

Spot Ethereum ETF’lerinin Önemi

Cumartesi günü Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Eric Balchunas şunları kaydetti:

Ethereum topluluğu alınmasın ama spot Bitcoin ETF’lerine kıyasla spot Ethereum ETF’leri devede kulak. Bu başrol oyuncusundan sonra sahneye çıkan figüran gibi. GenX müzik gruplarını kullanarak, Sister Hazel’in Nirvana’yı takip etmeye çalışması gibi.

Spot Bitcoin ETF’leri 11 Ocak’ta ABD borsalarında işlem görmeye başlamasından bu güne kadar 7 milyar dolarlık net sermaye akışı kaydetti. Eric Balchunas, Ethereum ETF’lerinin bu tür bir performans sergileyemeyeceğini belirtti. Balchunas bu öngörüsünü raporlara ve bazı verilere dayandırdı.

2013 yılından bu yana birçok şirket SEC’e spot Bitcoin ETF başvurusunda bulundu. Ancak yaklaşık 11 yıllık süreçte SEC bu başvuruları reddetti. Ancak 2024 yılının Ocak ayında beklenen onay geldi.

SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine onay vermesinde, Grayscale’ın SEC’e açtığı davayı kazanması etkili oldu. Bu gelişmeyle birlikte spot Ethereum ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentiler arttı. Bu beklentilerin artmasında BlackRock ve Fidelity gibi devlerin spot Ethereum ETF başvurusunda bulunması etkili oldu.

Spot Bitcoin ETF’leri vs. Spot Ethereum ETF’leri

Her ne kadar birçok kişi, SEC’in spot Ethereum ETF’lerini eninde sonunda onaylayacağını düşünse de piyasada Ethereum ETF’lerine yönelik bir talep olup olmadığı soru işareti.

Karşılaştırmak için Kanada’daki spot Ethereum ETF’lerinin verilerine bakalım. Kanada’da Purpose Bitcoin ETF’inin yönetimi altındaki varlıklar 2,5 milyar Kanada doları seviyesinde. Aynı şirketin Purpose Ether ETF’inin yönetimi altındaki varlıklar ise 458 milyon dolar Kanada doları olarak ölçülüyor.

Bu anlamda Kanada’daki bir spot Bitcoin ETF’i, aynı şirketin spot Ethereum ETF’inden üç kat daha büyük.

Bitwise tarafından geçen yıl yapılan bir araştırmanın verilerine göre yatırım danışmanlarının Ethereum’a kıyasla Bitcoin’e yatırım yapmayı tercih ettiğini gösteriyor.