Ethereum ETF’ler işleme açıldıkları gün hariç ilk kez bir günü pozitif fon akışı ile kapattı.

Spot Ethereum borsa yatırım fonları (ETF), nihayet gün yüzü gördü. Spot ETH ETF’ler 30 Temmuz’da günü pozitif kapattı.

Yatırımcılar Ethereum ETF’lere Yöneldi

ABD’de 23 Temmuz’da onaylanan ve işleme açılan spot Ethereum ETF’ler, işleme açıldıkları günden beri ilk gün hariç her günü net negatif fon akışıyla kapatıyordu.

ETF yatırımcılarının yüzü nihayet güldü. Dokuz Ethereum ETF, 30 Temmuz’da net 34 milyon dolar yatırım aldı.

Farside Investors verilerine göre, fon girişine net 118 milyon dolar ile BlackRock’ın ETF’si ETHA liderlik ediyor. ETHA’yı 16,4 milyon dolar ile Fidelity’nin fonu FETH, 12,4 milyon dolar ile Grayscale’in mini fonu ETH, 3,7 milyon dolar ile Franklin’in fonu EZET ve 3,5 milyon dolar ile Bitwise’ın fonu ETHW izliyor.

Aynı süreçte negatif fon akışı kaydeden tek ETF, Grayscale’in ana ETF’si ETHE oldu. ETHE’den net 120,3 milyon dolar çıktı.

Diğer fonlardan CETH, ETHV ve QETH’de net değer bakımından değişiklik kaydedilmedi.

31 Temmuz itibarıyla spot Ethereum ETF’lere şimdiye kadar yatırılan net değer, -406,4 milyon dolara yükseldi.

Yeni ETF’ler arasında en iyi performansı açık ara BlackRock’ın fonu ETHA, en kötü performansı ise Bitcoin ürününde olduğu gibi Grayscale gösteriyor.

BlackRock’ın fonu ETHA’ya işleme açıldığından beri net 618 milyon dolar girdi. Grayscale’in ana fonu ETH’den çıkan net değer ise 1,85 milyar dolara çok yaklaştı.