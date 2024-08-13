Ethereum spot ETF’ler ilk kez bir haftayı yeşilde kapattı.

Spot Ethereum borsa yatırım fonları (ETF), kripto para piyasalarında geçtiğimiz hafta yaşanan düzeltmeden kârlı çıktı. ETH ETF’ler işleme açıldığı günden beri ilk kez bütün bir haftayı yeşilde geçirdi.

ETH ETF’lerin İlk Yeşil Haftası

Farside Investors verilerine göre ABD’de listelenen dokuz spot Ether ETF, 5-9 Ağustos haftasında net 105 milyon dolar yatırım aldı.

ETF’ler cuma gününü net 15,8 milyon dolar çıkış ile kapattı. Ondan önceki iki gün de net 2,9 milyon dolar ve 23,7 milyon dolar çıktı.

Ancak haftanın ilk iki günü kaydedilen performans, haftalık performansın pozitif olmasını sağladı. ETF’lere pazartesi ve salı günü 140 milyon dolardan fazla net giriş gerçekleşti.

Haftalık bazda değer kaybeden tek ETF, Grayscale’in ana fonu ETHE oldu. ETHE’den hafta boyunca net 179,9 milyon dolar çıktı.

Aynı süreçte BlackRock’ın fonu ETHA’ya net 188,5 milyon dolar, Fidelity’nin fonu FETH’ye net 44,7 milyon dolar, VanEck’in fonu ETHV’ye 16,6 milyon dolar, Grayscale’in mini fonu ETH’ye ise net 19,7 milyon dolar girdi.

Bitcoin ETF’lere Kaos Hakim

Spot Bitcoin ETF’lerde geçtiğimiz hafta her gün farklı geçti. Toplam net fon akışı ise 167 milyon dolar ile negatif gerçekleşti.

En fazla çıkış yine Grayscale’in ETF’sinde yaşandı. GBTC’den bir haftada net 391,8 milyon dolar çıktı.

Haftayı negatif kapatan diğer ETF’ler arasında FBTC’den net 77,1 milyon dolar, ARKB’den 65,1 milyon dolar, EZBC’den 23 milyon dolar, BITB’den ise net 12,2 milyon dolar çekildi.