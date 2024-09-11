Bitcoin ETF’lerin ardından Ethereum ETF’ler de yeşile döndü.

Ethereum spot borsa yatırım fonları (ETF), 23 Ağustos’a işleme açıldıklarından beri epey sınırlı ilgi gördü. Ethereum ETF’ler dün uzun sürenin ardından ilk kez yatırım aldı.

Ethereum ETF’ler İkinci Kez Pozitif

Farside Investors verilerine göre, ABD’de listelenen spot Ethereum ETF’lere 10 Eylül’de net 11,4 milyon dolar girdi. ETF’ler 5,9 milyon dolar yatırım aldıkları 28 Ağustos’tan beri ilk kez bir günü pozitif fon akışı ile kapattı.

BlackRock’ın ETF’si ETHA’ya net 4,3 milyon dolar, Fidelity’nin ETF’si FETH’ye 7,1 milyon dolar yatırıldı. Diğer ETF’lerde net değer bakımından değişiklik olmadı. Grayscale’in ana ETF’si ETHE de genel trendin aksine dün fon çıkışı yaşamadı.

Ethereum ETF’ler dün ve 28 Ağustos hariç tüm günleri ya negatif ya da hiç yatırım almadan kapattı. ETF’lerin işleme açıldığından beri toplam fon akışı 562,3 milyon dolar ile negatif gerçekleşti.

Bitcoin ETF’ler Yeniden İlgi Odağı

Pazartesi günü neredeyse iki haftadır ilk kez yeşile dönen Bitcoin ETF’ler, salı gününü çok daha yüklü bir giriş ile kapattı.

Farside verilerine göre, 10 Eylül’de Bitcoin ETF’lere net 117 milyon dolar girdi. Günü negatif geçiren hiçbir ETF olmadı, ancak giriş olan ETF sayısı da sınırlı kaldı.

FBTC’de net 63,2 milyon dolar, Grayscale’in mini ETF’si BTC’ye 41,1 milyon dolar, ARKB’ye ise 12,7 milyon dolar yatırıldı. Diğer ETF’lerde net değer bakımından değişiklik yaşanmadı.

Bitcoin ETF’lere hafta başından beri net 145,6 milyon dolar girdi. Ocak ayında işleme açıldıklarından beri giren toplam net değer ise 17 milyar doları geçiyor.

Son 24 saatte yüzde 1 düşen BTC, haber yayın saati itibarıyla 56.520 dolardan işlem görüyor. En büyük altcoin ise bu süreçte yüzde 1,5 değer kaybetti ve 2.315 dolara geriledi.