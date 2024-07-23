Ethereum ETF’ler Cboe’de listelendi ve işleme açılış tarihleri belli oldu.

Bitcoin spot borsa yatırım fonları (ETF), oldukça uzun süren onay sürecinin ardından ocak ayında işleme açıldı. Yılın ilk aylarında ETF tarihine geçecek bir performans gösteren ETF’ler, BTC fiyatını da rekora taşıdı.

Varlık yönetim şirketleri, Bitcoin ETF’lerinin başarıyla listelenmesinin ardından en büyük ikinci kripto para olan Ether’i (ETH) radarına aldı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot ETH ETF için çok sayıda başvuru aldı.

Ethereum için süreç çok daha hızlı ilerledi. ETF’ler birkaç ay içerisinde piyasaya sürüldü.

Cboe ETH ETF’leri Listeledi

Cboe, yeni listelemelerin yer aldığı sayfaya beş yeni ETF ekledi. 21Shares Core Ethereum ETF (CETH), Fidelity Ethereum Fund (FETH), Franklin Ethereum ETF (EZET), Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) ve VanEck Ethereum ETF (ETHV), Cboe’de listelendi ve alım satıma açıldı.

Ethereum ETF’lerin Onay Süreci

ABD’de ETF’ler iki aşamalı bir onay sürecinden geçiyor. Önce 19b-4 formlarının onaylanması, ardından S-1 formlarının onay alması gerekiyordu. SEC, 19b-4 formlarını Mayıs ayında onayladıktan sonra S-1 formlarına da Temmuz ayında onay verdi. Sonuç olarak spot Ethereum ETF’leri 23 Temmuz’da listelendi ve alım satıma açıldı.

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