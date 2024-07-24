Bir analiste göre Ethereum spot ETF’ler, önümüzdeki aylarda büyük bir ralli başlatacak ana etken olacak.

Özet

ABD’de dün işleme açılan dokuz spot borsa yatırım fonu (ETF), ilk işlem gününde 1 milyar dolar hacme ulaştı.

ETH fiyatı düzeltmeyle tepki verdi, fakat kilit göstergeleri inceleyen analistler, ralli potansiyeli olduğunu söylüyor.

ETH’yi Ne Bekliyor?

Ethereum (ETH), ABD’de 23 Temmuz’da işleme açılan spot ETF’lerden dolayı günlerdir kriptonun gündeminde. BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, VanEck, Grayscale, Invesco, 21Shares ve Bitwise gibi önde gelen varlık yönetim şirketleri ETH ETF başlattı.

Yeni ETF’lerin ilk 90 dakikadaki toplam işlem hacmi 360 milyon doları geçti. En yüksek işlem hacmini Grayscale Ethereum Trust (ETHE) kaydetti. Toplam işlem hacmi birkaç saat içinde 1 milyar doları geçti.

ETF’lerin güçlü performansı ETH fiyatına yansımadı. Bunun “haberi sat” türünden bir düzeltme olduğunu düşünen piyasa katılımcıları oldu. X kullanıcısı Byzantine General, Bitcoin fiyatının da spot ETF’lerin işleme açıldığı ilk gün düştüğünü hatırlattı. Ancak bu düzeltmeyi dev bir ralli izledi.

ETH için de benzer bir şey bekliyorum. Turbo yükseliş başlamadan önce ‘haberi sat’ türü sahte bir düzeltme.

Il Capo of Crypto, Ethereum ETF’lerin ilk gün kaydettiği işlem hacminin, BTC ETF’lerin ilk gün performansının yüzde 23’üne denk geldiğini belirtti. Ether’in şu anda konsolidasyon döneminde olduğunu söyleyen analist, 2024 sonuna kadar ETH fiyatını rekora taşıyacak bir ralli başlayacağını düşünüyor.

Mikybull Crypto ise yeni ETF’lerin önümüzdeki aylarda başlayacak boğa piyasasının ana tetikleyicilerinden biri olacağını öne sürdü. Analiste göre ETH, 10 bin dolara kadar yükselebilir.

Ethereum ekosistemine ilişkin kilit göstergeler, gerçekten de ufukta ralli olduğunu gösteriyor. ETH’nin göreceli güç endeksi (RSI) bir süredir düşüyor.

Puan aralığı 0 ile 100 olan endeksin 70 puanı geçmesi, düzeltme sinyali olarak yorumlanıyor. Endeksin 30 puanın altına gerilemesi ise varlığın fiyatının fazla düştüğünü gösteriyor. Ether RSI haber yayın saati itibarıyla 48 ölçülüyor. RSI, ay başında 11,85 puana kadar gerilemişti.

Açık Ethereum pozisyonlarının değeri, yakında dalgalanmanın artabileceğine işaret ediyor. Birkaç haftadır yükselen açık pozisyon değeri mevcut durumda 11,6 milyar doların üzerinde. Kıyaslamak gerekirse, yıl başındaki değer 6 milyar doların altındaydı.

Açık pozisyon değerindeki artış her zaman ralli ile sonuçlanmıyor. Ancak tarihsel olarak dalgalanma güçlü bir artış eğilimi gösteriyor. Kripto piyasalarındaki genel boğa piyasası koşulları ile bu gösterge bir arada değerlendirildiğinde, ETH’yi ralli beklediği söylenebilir.